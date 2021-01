Florin Prunea, dezvăluiri explozive: FRF, afaceri bănoase cu firmele lui Vasile Dîncu de la Cluj

"Știu că Vasile Dîncu are contracte în derulare pe mulți bani cu FRF care nu au nimic în comun cu fotbalul. Și, dacă eu vorbesc prostii, să facă public contractul pe care-l are cu firma IRES", a spus Florin Prunea, la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă, în opinia sa Vasile Dîncu a patronat din umbră cariera lui Răzvan Burleanu, Prunea a replicat: "Dîncu este cel mai puternic și influent om din fotbalul românesc. Eu m-am întâlnit cu el pe aeroport, este un om civilizat, un intelectual. Îți face plăcere să stai de vorbă... Dar l-am întrebat și eu: "Domn profesor, nu se pupă, nu se leagă..." Păi și la CFR, și la U, și cu finul, nu știu, e ceva... Este cel mai influent om din fotbalul românesc prin relația pe care o are cu președintele FRF. Nu mișcă nimeni fără el! Nimeni! Din toate punctele de vedere: financiar, sportiv, numiri de antrenori, Liga 1, Liga 2... Nu vezi că este un corp de antrenori care, chiar dacă nu au rezultate, sunt 3-4 antrenori, chiar dacă nu au rezultate stau 3 luni la o echipă, dar după aceea, când îi dau afară, găsesc de lucru imediat a doua zi? Nu-ți pui un semn de întrebare? 7 antrenori la Liga 1 fără licență. Păi suntem normali la cap?!"

Florin Prunea nu este, însă, primul care dezvăluie ce se află, de fapt, în spatele Federației Române de Fotbal. Dezvăluiri despre înțelegerile ascunse din FRF a mai făcut și fostul medic al naționalei de fotbal Pompiliu Popescu. Acesta a relatat, la Realitatea PLUS, că FRF colaborează de mai mulți ani cu o firmă numită "Vitrina" - controlată tot de Vasile Dîncu.

"Firma Vitrina este a lui Dîncu, care branduiește tot la federație. De 6 ani, Dîncu are această firmă. Cred că în jur de 700.000 de euro se vărsau. Aceste contracte bănoase care merg la Dîncu prin această Vitrină, branduiște tot. Le fac acolo tot felul de afișe, inclusiv la adunarea generală a alegerilor de acum doi ani. Le-a făcut suporți ăia… tot felul de treburi din astea… branduiri se cheamă și numai domnia sa le rezolvă", a spus Pompiliu Popescu.

De altfel, presa sportivă a relatat, în 2018, cum FRF a făcut plăţi de peste 100.000 de euro către Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES), care aparţinea, la vremea respectivă, fostului vicepremier Vasile Dîncu, plus alţi 700.000 de euro către Vitrina Felix Media, unde Dîncu ar avea intrare prin fata directorului general.

Jurnaliștii de la gsp.ro au publicat, în trecut, date extrem de interesante din contabilitatea Federaţiei Române de Fotbal.

Unele dintre cele mai consistente contracte pe care Burleanu le-a realizat ca şef la Casa Fotbalului şi în care s-a angajat să achite sume foarte mari au avut ca destinatar două firme unde există un numitor comun: Vasile Dîncu, un personaj care a fost şi este foarte apropiat de actualul şef al FRF.

În actele financiare ale FRF, nota sursa citată, apar şi plăţile pe care forul lui Burleanu le-a făcut în primii 2 ani de mandat către IRES, Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie, societate deţinută la vremea respectivă chiar de Dîncu:

ANUL 2014

# Iunie: 63.400 euro

ANUL 2015

# Februarie: 15.700

# August: 16.300

# Septembrie: 8.900

TOTAL: 104.300 euro

Ultima plată de la FRF către IRES are loc în septembrie 2015.

Federația Română de Fotbal a intrat, recent, în vizorul inspectorilor ANAF! A durat 6 ani ca acest lucru să se întâmple! Și totuși, după dezvăluirile făcute la Realitatea PLUS, instituțiile statului s-au autosesizat și au început verificări serioase la Federație pentru a depista neregulile financiare din lumea fotbalului românesc.

Inspectorii ANAF au descins printre documentele financiar contabile ale instituției care patronează fotbalul românesc încă din 17 noiembrie, iar raportul controlului va fi dat publicității la finalul anchetei.