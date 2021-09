Premierul Florin Cîţu a afirmat că proiectul legat de programul Anghel Saligny va trece şi nu au fost discuţii în şedinţa Executivului în care Dan Barna să fi ameninţat cu ieşirea USR PLUS de la guvernare.

„Cel mai simplu ar fi ca toată lumea să respecte procedura .Eu vă spun că ce facem legal. Eu nu mă uit pe avize. Dacă există un dubiu undeva întrebăm Secretariatul General şi Ministerul Dezvoltării. Am întrebat Secretariatul General dacă procedurile de avizare au fost respectate şi au fost. Nu s-a adoptat pentru că aveam un aviz de la Finanţe cu observaţii care este acum procesat. Va veni la ora 19.00”, a afirmat miercuri Florin Cîţu, întrebat dacă proiectul are avizul Ministerului Justiţiei.

Întrebat dacă USR PLUS a ameninţat că iese de la guvernare, premierul a răspuns: „Acum două zile ştiu că au luat o decizie să nu iasă de la guvernare. În şedinţă nu s-a întâmplat acest lucru”.

Chestionat în continuare daca vicepremierul Dan Barna a vorbit despre ieşirea de la guvernare a USR PLUS, Cîţu a replicat: „Eu nu spun din discuţiile pe care le am cu partenerii mei de coaliţie”.

„Eu vă spun că nu a fost acest lucru în şedinţa de Guvern. În şedinţă n-am primit ameninţări de la Dan Barna. E vorba despre un proiect care dezvoltă România şi care a primit observaţiile USR PLUS. Acest proiect va trece. Dacă are toate procedurile legale şi avizele sigur va trece astăzi. Eu nu cred că există vreun ministru care să facă abuz în funcţie şi să nu respecte ceea ce are de făcut. Îi aştept pe colegii mei să facem reforme la Guvern”, a completat prim-ministrul.

Președintele Senatului, Anca Dragu, a declarat că nu pleacă de la guvernare, dar vor să-i facă pe partenerii de coaliție să înțeleagă că asumarea programului de guvernare este o chestiune serioasă la care cei din USRPLUS țin.

”Noi vrem să implementăm măsurile din programul de guvernare. Întotdeauna poziția noastră a fost clară, trebuie să avem criterii clare și transparente, să ne asigurăm că banii nu sunt tocați și nu dispar în firmele companiei de partid. Noi vom folosi toată priceperea să facem ca programul de guvernare să fie aplicat. Ideea nu e că ne supărăm, ne luăm lucrurile și plecăm acasă, dar să îi facem pe partenerii să înțeleagă că asumarea programului de guvernare e o chestiune serioasă la care ținem”, a spus Anca Dragu.