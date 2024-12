Fostul ministru și-a început mesajul referindu-se la decizia PSD de a reveni la guvernare, considerând acest pas unul firesc, având în vedere rezultatele obținute la ultimele alegeri. Totuși, Udrea avertizează că responsabilitatea PSD nu trebuie să se limiteze la gestionarea ministerelor, ci să includă și eliminarea a ceea ce ea numește „Statul Paralel Soroșist” din Justiție.

„După ce a jucat sceneta “ adio dar rămân cu tine” PSD se întoarce la noul Guvern, ceea ce este totuși firesc, având in vedere ca a luat cel mai mare număr de voturi in aceste alegeri, chiar daca aproape la jumătate fata de 2020!

Dar daca tot își asuma guvernarea, PSD trebuie sa își asume si eliminarea Statului Paralel Soroșist din Justiție.

Adică, daca tot își afișează afinitatea nou descoperita cu Orban si Trump, Ciolacu ar trebui sa ia exemplul acestora in acțiunile de curățare a Justiției si a societății “civile” de Soroșiști.

Faptul ca de fiecare data PSD se bate să ia ministerele cu bani multi cedând Justiția oamenilor Statului Paralel, arata lașitate, daca nu chiar complicitate cu acesta.

Chiar daca liderii PSD au folosit pretextul ca nu vor sa se mai confrunte cu protestele #rezist, tot trădare se cheamă pentru că Justiția nu este doar despre PSD, este despre societatea românească in ansamblul ei si afectează interesele fiecărui roman, dovada fiind lovitura de stat data astăzi in România cu ajutorul CCR.

Pe de alta parte, nu este o soluție ca PSD sa ia frâiele Justiției, ci doar sa nu îl lase PNL-ului, pentru ca atât Alina Gheorghiu cat si Predoiu si-au demonstrat loialitatea si obedienta fata de sistemul lui Coldea si Kovesi.

Predoiu a fost ministrul cel mai longeviv, in 5 guverne, si in mandatele lui Statul Paralel s-a consolidat și și-a impus interesele in dezastruoasele Coduri, penal si de procedura penala, pe care Predoiu le-a făcut, creându-si astfel instrumentele de distrugere a leadeship-ului romanesc si de preluare a controlului asupra României! Astfel, toate prevederile abuzive au fost aduse in aceste coduri, prin oamenii lui Coldea si Kovesi, adică Dumbrava si Livia Stanciu, pe atunci șefa ICCJ, azi judecător la CCR!

Alina Gheorghiu este interesata doar sa facă licitații si sa cheltuiască sute de milioane de euro, împreună cu șeful ANP Dan Halchin un om al sistemului si el, pentru construirea de noi pușcării! Ar fi interesant sa se afle cine sunt cei care vor câștigă aceste licitații!!!

Astfel, Alina Gheorghiu tine sa își arate apartenenta la Sistem, publicând poze in care se gudura pe lângă Kovesi la Bruxelles, dar nu a scos niciun cuvânt despre faptul ca cei 3, Coldea, Dumbrava, Kovesi, au fost prinși intervenind in Justiție chiar si azi, in timp ce ea o păstorește!

Sper ca nu ați uitat cum Kovesi a scăpat-o de un dosar pe Alina Gheorghiu, sau când o scotea discret pe ușa din spate a DNA-ului, pentru a o feri de ochii presei!

Sa dați Justiția liberalilor este ca si când ați da-o direct lui Coldea si Kovesi!

Soluția este un Independent la Justiție, un om puternic si capabil care sa o curețe si sa o ducă departe de statul paralel Soroșist, care încearcă să supraviețuiască in România, după ce a pierdut si urmează sa fie distrus de către Trump in Statele Unite!”, a transmis Elena Udrea.