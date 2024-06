După scandalurile interne din partidul reziștilor și rezultatul dezastruos de la alegerile din 9 iunie, membrii USR au început să se atace, iscând un scandal fără precedent. Cearta, presărată cu acuzații și atacuri personale, a fost declanșată de un articol scris de Valeriu Nicolae, care acuza metodele folosite de actuala echipă de conducere a USR pentru a-și consolida puterea.

Scandalul dintre cei doi a apărut în urma tensiunilor din partid și a opiniilor contrare. Cristian Ghinea, fostul ministru al fondurilor europene, cunoscut pentru scandalurile pe care le face și atacurile la membrii din interiorul partidului, l-a atacat pe Valeriu Nicolae în urma unor opinii contrare. Drept replică, fostul secretar de stat a spus că deputatul este o rușine pentru partidul pe care îl reprezintă.





Cristian Ghinea este cunoscut pentru modificările pe care le-a inițiat în legea pensiilor și implicarea acestuia în proiectul PNRR. În cadrul unei emisiuni , acesta a declarat că românii vor munci până la moarte.



Reporter: La o speranță de viață de 70 de ani, credeți că cineva dorește să iasă din câmpul muncii cu pcioarele înainte?!

Cristian Ghinea: Păi asta este prezumpția pe care merge și sunt foarte mulți oameni care vor opta așa.

Reziștii sar la gâtul foștilor parteneri. După Elena Lasconi, încă un nume greu din USR critică alianța cu PMP și Forța Dreptei

Fostul ministru al fondurilor europene, a demisionat din partidul reziștilor doar pentru a oferi consultanță aceleiași formațiuni politice pentru suma de cinci mii de euro pe lună. Tot Cristian Ghinea a făcut scandal anul trecut în fața sediului DNA legat de investițiile MAI:

"Asta e ste BMW - masina de politie pe care o ia Politia Romana. Este singura masina c are are inaltimea potrivita si cutie de viteza 8+1. Skoda nu poate prticipa la aceasta licitatie: ii lipsesc cativa milimetri".

