Dacian Cioloș și Dan Barna, primele declarații după încheierea votului la alegerile parlamentare: „Nu vom negocia un guvern cu PSD”

Dacian Cioloș: „Îi rog pe cei din secțiii să fie atenți. USR PLUS este o forță politică matură. Vom avea un număr dublu de senatori și deputați. Dacă datele pe care le avem,e clar că românii nu au dat mandatul niciunui partid. Am primit un mandat clar de la români. Țara noastră are nevoie de reforme profunde, o societate clădită pe onestitate. Pe onestitate vom negocia la guvernare. USR-PLUS este pregătită să-și asume guvernare, avem 40 de angajamente pentru România. Vom negocia pornind de la aceste deziderate. Este clar că USR nu negociază cu PSD. Putem negocia cu forțe politice. Nu mai putem merge cu „merge și așa”. Ieșirea din criză înseamnă abordarea clară a refirmelor statului român. PSD a dovedit de ce e capabil, România are nevoie de predictibilitate, de care țara noastră a dus lipsă în ultimii ani. USR PLUS a avut o abordare clară a reformelor.”

Dan Barna: „Le mulțumesc românilor, îi rog pe colegii din secțiile de votare să fie vigilenți. Am reușit în patru ani că drumul început in 2016 a fost unul bun. Vom face agenda guvernului. Nu se va putea face reforma în România fără USR PLUS.

Participarea redusă arată cât de greu este pentru România să iasă din cei 30 de ani de pesedism coclit. Suntem încrezători că rezultatele finale vor fi mai bune pentru noi. USR PLUS nu va dezamăgi nici în următorii patru ani”.

