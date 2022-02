Preşedintele Klaus Iohannis a avut o discuţie telefonică, marţi, cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la pachetul de sancţiuni care urmează să fie luate ca urmare a încălcării "grave" a dreptului internaţional de către Rusia.



"Am avut o discuţie consistentă cu preşedintele Comisiei, Ursula von der Leyen, cu privire la pachetul de sancţiuni imediate care urmează să fie luate în urma încălcării grave a dreptului internaţional de către Rusia, care a dus la escaladarea gravă a situaţiei de securitate în regiunea Mării Negre", a scris Iohannis, pe Twitter.



Tot marţi, şeful statului o discuţie telefonică cu omologul polonez, Andrzej Duda, cu privire la situaţia de securitate din regiunea Mării Negre.



"Am avut, astăzi, o discuţie telefonică substanţială cu preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, cu privire la situaţia gravă de securitate din regiunea Mării Negre în urma acţiunilor Rusiei care încalcă grav dreptul internaţional şi măsurile comune care urmează să fie luate în cadrul NATO şi în formatul Bucureşti 9", a scris şeful statului pe Twitter.

I had a consistent 📞 call with Commission President @vonderleyen on the immediate sanctions package to be taken following #Russia’s serious violation of international law resulting in the grave escalation of security situation in the #BlackSea region.