Morega poate să revină la o reevaluare peste șase luni, potrivit expertizei, care a fost trimisă și Poliției Rutiere Gorj.

Dan Ilie Morega s-a internat în spital în seara zilei de luni, 26 februarie, după ce a fost prins la volan de polițiștii rutieri pentru a patra oară, deși avea permisul retras.

Dan Ilie Morega a spus, după ce audierile s-au terminat, că a fost de acord să fie internat și să fie supus unei expertize.

„Nu m-au întrebat nimic. Am stat de vorbă. Ne-am întreținut cordial. Au fost foarte amabili și plăcuți. Am acceptat benevol să fac o expertiză medicală. Dacă expertiza medicală este corectă, pot să conduc. Eu sunt întreg la cap. Am acceptat să fac expertiză în mod benevol. Mafia lucrează. Eu nu mă duc la arest. Nu am furat. Este incredibil să merg la arest“, a afirmat Morega.

În decembrie 2023, Poliția Gorj a fost informată în scris de doi medici, un psihiatru și un neurolog, că, în urma unui consult, au rezultat niște probleme și că fostul parlamentar nu mai este apt să conducă autovehicule.

Conform legislației în vigoare, medicul psihiatru a informat Poliția că i-a transmis lui Dan Ilie Morega un bilet de trimitere pentru obținerea unui aviz medical că este apt să conducă autovehicule.

Legea prevede, în astfel de cazuri, când un medic specialist constată unele probleme de sănătate, ca deținătorul unui permis de conducere să obțină în termen de 30 de zile avizul medical care-i dă dreptul de a conduce, în caz contrar, permisul îi este retras până când nu prezintă un astfel de aviz.

Morega nu a mers în termen de 30 de zile și i s-a retras, astfel, permisul de conducere. Chiar dacă a făcut plângere împotriva deciziei de retragere, executarea actului nu se suspendă.