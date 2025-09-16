Printre temele principale care urmează să fie abordate se numără: alegerile din Capitală, reforma în administrație și prelungirea plafonării adaosului comercial la alimente.

În privința alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei, PSD susține varianta unui candidat comun și a amenințat chiar cu retragerea din coaliție dacă se va merge pe un alt scenariu.

Referitor la eliminarea plafonării adaosului comercial la o serie de produse de bază, social-democrații speră să-l convingă pe Ilie Bolojan să amâne decizia. În caz contrar, PSD va propune un proiect propriu care să evite un nou val de scumpiri, potrivit Realitatea PLUS.

Grindeanu cere controale de urgență în magazine la prețul alimentelor de bază: Sunt suspiciuni că s-a majorat deja