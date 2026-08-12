Bogdan Ivan (PSD): Cer public premierului interimar să solicite activarea mecanismului de securitate energetică europeană

Scris de Daniel Onescu Publicat: 12 aug. 2026, 15:51

Deputatul PSD Bogdan Ivan le-a solicitat, miercuri, premierului Ilie Bolojan și ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, să ceară activarea mecanismului de securitate energetică europeană prin care România poate să beneficieze de anumite cantități de energie.

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