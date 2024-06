"Uite la poze la el! Uite pozele din urma: si-a pus un set in cap de par, Uitati-va la hainele dinainte si uitati acum ce haine are: numai de la Monte Carlo luate. Asta spune tot.

Mai spun un lucru: toata lumea sa se uite la Coldea si sa ia aminte ca asa se intampla la toti. Le vine randul si le arata Dumnezeu ca trebuie sa plateasca toate relele facute si toate puscariile facute de noi. Si Rosca Stanescu tot din cauza lui, si eu am facut puscarie din cauza lui. Toti am facut puscarie din cauza lui Coldea", a declarat Becali la Realitatea PLUS.