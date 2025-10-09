Este o propunere legislativă din partea partidului AUR menită, evident, pentru a proteja consumatorii, mai ales în condițiile în care știm că prețurile au crescut foarte mult la materialul lemnos, iar vremea deja s-a răcit în ultima perioadă.

În această propunere, cei de la AUR cer ca prețurile finale facturate la metrul cub de lemn de foc să nu depășească 400 de lei. De asemenea, această plafonare să se aplice tuturor categoriilor de lemne de foc, și vorbim aici și de resturi de lemn, tocătură provenită din lemn și rumeguș.

De asemenea, se cere plafonarea și la prețurile derivatelor, și vorbim aici de 1500 de lei pe tonă pentru brichetele din lemn și de maximum 2000 de lei pe tonă pentru peleții din lemn.

Aceste măsuri - dacă vor fi aprobate de Parlamentul României - ar trebui să se aplice până pe data de 31 martie 2028.

Legea mai prevede și sancțiuni în acest moment pentru cei care nu ar respecta această lege. Vorbim de amenzi între 3000 și 5000 de lei aplicate de ANPC.