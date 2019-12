Am reintrat în PSD cu funcția Cozmin Gușă! N-am nevoie de altele!

După ce Daniel Tudorache, liderul PSD Sector 1, a lămurit, din punctul său de vedere, prezența în partid a acestuia, Cozmin Gușă, fost, cândva, secretar general în PSD, a explicat pentru DC News care este situația sa și ce anume are de gând să facă în politică:

”Așa cum am zis și după excluderea coordonată de către Viorica Dăncilă și câțiva acoliți că nu o iau în considerare, eu știam încă de atunci - că totuși am fost secretar general la partidul ăsta, n-am fost portar - că acea decizie a lor este nestatutară și de aceea nici n-am băgat-o în seamă. Ce a exprimat astăzi Gabriela Firea sau Dan Tudorache nu este decât un gest de normalitate, în condițiile în care, eu când am propus să particip la reformarea stângii, adică a PSD-ului, am spus că o fac cu bătaie lungă, pentru următorii 10 ani. Și opțiunea mea, am cântărit-o mult, e una care nu ține de fel de fel de jocuri de culise ale unora la care le e frică de fel de fel de examene politice sau rigori publice la care ar putea să fie supuși, pentru că trebuie să înțeleagă toți actualii mei colegi că este atât de gravă situația politico-administrativă a României, încât PSD nu că trebuie, ci are datoria să facă toate eforturile de reformare”, ne-a declarat Cozmin Gușă.

Funcția de ”Cozmin Gușă”

”Reformare înseamnă două lucruri: unu - profesionalizarea structurilor de conducere și reprezentare și doi - primenirea conducerii. Oamenii noi, gen Vaslie Dâncu, cum a zis și Ciolacu și Gabi Firea, care să vină să accepte să-și asume un rol de lidership la vârful partidului. Pentru că nici politica de comun, atenție, ce să mai vorbim de politica națională nu se face fără oameni cu carte, fără oameni care au studiat și sunt bazați. Politica de calitate nu se face cu oamenii care au studii la universități private la seral sau la fără frecvență”, a mai explicat Gușă.

”Voi fi, așa cum am spus, membru simplu. Membru simplu cu funcția de Cozmin Gușă. O să-i ajut pe o parte dintre colegii mei care consider eu că merită, în campania de locale. Ăsta e primul target. Am suficienți oameni care trebuie ajutați să-și continue mandatul pentru că sunt oameni destoinici: primari, președinți de Consilii județene. Grila va fi legată de cei care merită și care pot face ceva pentru comunitatea lor”, a încheiat Cozmin Gușă.