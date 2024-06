De mai bine de o oră s-au deschis urnele, iar politicienii au ales să voteze încă de la primele ore ale dimineții.

Nicolae Ciucă a votat la o secție de votare din localitatea Balotești.

"Foarte bine (a fost la vot). Am votat pentru dezoltarea Romaniei, pentru o viata mai buna in fiecare comunitate, pentru siguranta romanilor, pentru tot ceea ce inseamna identitate puternica, pt o Romaniei puternica intr-o Europa unita. pentru parcursul european de la c are nu trebuie sa ne abatem oricata galagie s-ar face. Cred ca este un moment decisiv in care trebuie sa ne implicam in viitorul Roman iei, al nostru, al tuturor, care trebuie sa fie al dezvoltarii, al sigurantei, sau al stagnarii al haosului. E foarte imprtanta prezenta la vot. Indemn cetatenii sa mearga la vot si sa decida viitorul tarii noastre care trebuie sa fie unul mai bun", a declarat Ciuca dupa exercitarea dreptului de vot.

Primul politician care s-a prezentat duminică la urne a fost liderul AUR George Simion.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00. Românii sunt așteptați la urne să-și aleagă primarii, consilierii locali și județeni, șefii consiliilor județene, dar și europarlamentarii.

Persoanele care nu se pot deplasa la secția de votare au posibilitatea de a vota cu ajutorul urnei mobile.lt incident care nu s-ar fi prezentat desi ar fi trebuit sa o faca de la 7 dimineata.

Alegătorii vor primii 5 buletine de vot. Pe două dintre ele, aceștia vor putea alege nominal persoana.