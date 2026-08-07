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Politica· 1 min citire
Adrian Câciu, PSD: „A 11-a lună consecutivă de scădere abruptă a consumului!!! Și îi mai aud pe unii care neagă recesiunea”
Adrian Câciu
PSD reacționează după ce premierul Ilie Bolojan a dat vina pe românii care merg la mare pentru creșterea prețului combustibilului. Fostul ministru al Finanțelor și deputatul PSD Adrian Câciu afirmă că România înregistrează „a 11-a lună consecutivă de scădere abruptă a consumului” și susține că autoritățile încearcă să minimizeze situația economică.
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