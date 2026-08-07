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Politica· 1 min citire

Adrian Câciu, PSD: „A 11-a lună consecutivă de scădere abruptă a consumului!!! Și îi mai aud pe unii care neagă recesiunea”

Adrian Câciu

Adrian Câciu

Scris de Daniel Onescu Publicat: 7 aug. 2026, 08:44

PSD reacționează după ce premierul Ilie Bolojan a dat vina pe românii care merg la mare pentru creșterea prețului combustibilului. Fostul ministru al Finanțelor și deputatul PSD Adrian Câciu afirmă că România înregistrează „a 11-a lună consecutivă de scădere abruptă a consumului” și susține că autoritățile încearcă să minimizeze situația economică.

„A 11-a lună consecutivă de scădere abruptă a consumului!!! Și îi mai aud pe unii care neagă recesiunea, o «pansează» ca stagnare, extrag din context elemente din comunicatul Fitch, se referă la deficit, dar uită să vadă contracția de 0,6% prognozată de agenția de rating”, a transmis Câciu, pe Facebook.

Deputatul PSD susține că există o diferență semnificativă între prognoza pe baza căreia a fost construit bugetul și estimările actuale.

„Bugetul a fost construit pe o creștere economică de 1% și nu o contracție de 0,6% (gap de 1,4 puncte procentuale)”, a afirmat fostul ministru.

Câciu îl critică pe premierul interimar Ilie Bolojan pentru explicațiile privind prețurile carburanților: „Așa cum îl aud pe Bolojan care motivează că prețul la combustibil este ridicat pentru ca merg românii la mare, deși, așa cum se vede din comunicatul INS consumul de combustibil scade”.

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