„Eu m-am căsătorit înainte să intru în politică și nu-mi pot abandona partenerii. Este imaginea mea, îmi pare rău. Am o săptămână de concediu și vin aici. Ea nu înțelege, mi-am asumat-o. Am o obligație. E soția mea, poate că o dată pe an sare și ea calul. Eu nu beau deloc, poate mai bea și ea un pic. Asta e, îmi asum! Poate era mai potrivit să am amante ascunse, iar eu apăream impecabil. E soția mea, mi-am asumat-o, îmi creează un anumit deserviciu. Nu o să divorțez acum. Ea este la club, lumea dansează. Nu îmi pot permite să o pedepsesc. Omenii nu se schimbă, asta e. Poate mai bea 2-3 pahare de șampanie care o pun jos. Am consumat o singură sticlă de șampanie în două ore. Nu o pot pedepsi pentru că, din când în când, se comportă un pic mai altfel. Sunt oameni cu belele mult mai mari. În postura ei se soție a mea, îmi aduce deservicii. Obligația mea față de electorat este să am grijă de banul public. Ciucă nu mi-a reproșat, nici nu trebuie să mă sune nimeni. Probabil că partenerii și clasa politica sunt deranjați. Eu nu-mi iubesc cariera, am venit aici că să îmi fac treaba. Nu am lucrat niciodată așa de mult pe așa de puțini bani. Dacă bei un pahar, alcoolul te pune într-o poziție în care uiți ce trebuie să faci. Totuși, eu, toată ziua la plajă, stau cu probelele județului. La plajă, patru ore din șase, soția mă suportă cu problemele mele de la Consiliul Județean”, a declarat Romeo Dunca pentru Realitatea PLUS.