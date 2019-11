Regina frumuseții din Ucraina, umilită în concursul Miss World

Veronika Didusenko ar fi trebuit să-și reprezinte țara în finala Miss World, dar i s-a interzis să participe și va fi înlocuită de un alt concurent.

Veronika susține că șefii francizei Miss World din Marea Britanie, încalcă Legea privind egalitatea din 2010 și a cerut să-și schimbe regulile de intrare „învechite”.

Veronika Didusenko a protestat vehement când a auzit motivul refuzului: „A fost cu adevărat umilitor când am fost descalificată. Eram foarte suparată. A trebuit să predau titlul, coroana și banii primiți. Nu-mi venea să cred că vor face așa ceva. De ce să mă descalifice pentru că am un fiu și am fost căsătorită anterior? Este șocant".