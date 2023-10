Vedeta TV, cunoscut pentru participarea sa în cadrul mai multor emisiuni, printre care iUmor, a spus că va merge la IML pentru a scoate certificat medico-legal și va depune plângere la poliție.

Bărbatul suferă de sindromul Tourette, o afecțiune care se manifestă prin ticuri vocale, inclusiv repetarea neașteptată a unor mișcări sau sunete. „Omul cu Tourette” se afla la metrou atunci când a început să fie bătut de un alt bărbat.

Acesta a avut un tic verbal în timp ce se afla la metrou și a înjurat fără să vrea un alt bărbat. Interlocutorul de ocazie a reacționat violent și l-a luat la bătaie. Andrei mergea la un bancomat pentru a scoate bani pentru ziua lui de naștere.

„Am avut un tic în care am zis ‘hai la p@#%’ și unul s-a întors și m-a rupt cu bătaia. Începe să mă doară și nasul. Am primit bătaie pentru un tic în care am înjurat un tip. I-am făcut plângere, voi merge și la IML”, a declarat Andrei Ungureanu pe contul lui de Tik Tok.

Andrei a trecut prin momente dificile, iar acesta le-a dezvăluit fanilor că se luptă cu anxietatea și cu depresia de mult timp, scrie Tabu.ro. Acesta a cerut ajutorul specialiștilor, dar nu a avut parte de niciun rezultat vizibil.

„Am ajuns în ultimul punct în care să cer ajutor de la voi. De câteva luni bune, trec prin anxietate și depresie și atacuri de panică zilnic. Pe lângă simptomele psihice, am și simptome fizice. Adică, zilnic, tahicardie și extrasistole.

Dacă stau întins în pat, pot să am pulsul 74, cum mă ridic în picioare, brusc, 120. Nu pot să fac nimic, nu pot să fac efort. Orice efort mic pe care eu îl fac îmi dă palpitații, tahicardie și așa mai departe”, a spus Andrei Ungureanu, pe Instagram.

