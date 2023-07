Doliu în lumea muzicii. Cântărețul american Tony Bennett a murit, vineri, la 96 de ani.

Născut Anthony Dominick Benedetto, la 3 august 1926, Astoria, Queens, New York, Tony Bennett a fost unul dintre cei mai iubiți cântăreți americani de muzică jazz. El a devenit cunoscut pe plan internațional în anul 1962, cu albumul "I Left My Heart In San Francisco".

Duetele sale cu Aretha Franklin și Lady Gaga sunt legendare: