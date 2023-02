În vârstă de 66 de ani, Adrian Daminescu trece printr-o perioadă extrem de dificilă, dar nu și-a pierdut optimismul. S-a retras de o bună perioadă de timp din viața publică din cauza unei probleme grave de sănătate, despre care a preferat să păstreze discreția.

Din cauza bolii, artistul este nevoit să stea departe de scenă o perioadă.

„Acum sunt bine. Am cancer la plămâni. Mă voi întoarce pe scenă, nu am renunțat. Acum am însă o perioadă de post tratament, în care trebuie să stau mai cuminte”, a declarat, pentru impact.ro, marele cântăreț.

Interpretul șlagărului „Și m-am îndrăgostit de tine” a mai dezvăluit că boala nu l-a împiedicat să renunțe la fumat.