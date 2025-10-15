Din păcate, acolo locuiesc foarte multe persoane în vârstă, care sunt nevoite să se aventureze prin noroi până la strada principală.

Calvar pentru locuitorii de pe strada neasfaltată

„De fiecare dată când plouă, sau când ninge sau sunt gropi sau e apă sau e noroi și asta e situația la noi pe stradă.

Vrem să circulăm ca niște oameni, într-un oraș decent.

Șoferii ambulanțelor și taxiurilor nu intră pe stradă, de teamă că ar putea rămâne cu vehiculele împotmolite. De aceea, cel mai mult suferă vârstnicii.

Salvarea până acolo intră. Eu am avut un accident acum 4 săptămâni. A trebuit să mă duc la spital, a trebuit să mă duc în cârje până în principală.

Și când am venit din spital, m-a lăsat în stradă. No du-te acasă dacă poți. M-o lăsat taxiul că nu intră nimeni. Nu intră că își strică mașinile.

Strada a fost inclusă la un moment dat într-un proiect de asfaltare. Cu toate acestea, oamenii s-au opus, fiindcă autoritățile voiau să ridice nivelul șoselei, iar apa scursă de pe asfalt ar fi putut să le intre în case.”, zic localnicii supărați.