Iaht scufundat de balene în Portugalia

Pe imaginile apărute în spațiul public se vede cum ambarcațiunea este lovită de mai multe orci. La un moment dat, iahtul începe să se încline și se răstoarnă.

Potrivit jurnaliștilor, toate persoanele au fost salvate înainte să se producă o tragedie.

Aceștia au comunicat cu salvatorii, care au intervenit cu mai multe bărci în zonă.

Nu este prima dată când balenele ucigașe atacă în golful Cascaias. Un alt incident asemănător a avut loc în aceeași zi.

Din fericire, nici atunci nu au existat victime.