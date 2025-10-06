Instinctul și nevoia de siguranță

Ca și câinii, pisicile sunt ghidate de instincte naturale care le influențează locul și modul în care dorm. Chiar dacă par relaxate, pisicile sunt prădători, ceea ce înseamnă că, chiar și în somnul REM, rămân atente la mediul înconjurător. Aleg locuri care le oferă căldură, siguranță și acces rapid în caz de pericol, explică HowStuffWorks.

Dormitul la marginea patului sau chiar la picioarele stăpânului le permite să aibă o „rută de scăpare” și o vedere bună asupra camerei. Aceasta le ajută să se simtă în siguranță. Unele pisici, care au încredere deplină în stăpânii lor, dorm complet întinse, în timp ce altele păstrează o anumită distanță de siguranță.

Căldura – un motiv simplu, dar puternic

Una dintre cele mai evidente explicații pentru care pisicile aleg să doarmă pe oameni este căldura. Corpul tău emite căldură, iar picioarele tale reprezintă un loc stabil și cald, ideal pentru a-și conserva temperatura corporală fără a fi deranjate.

Menținerea unei temperaturi optime este esențială pentru sănătatea pisicii și contribuie la un somn odihnitor.

Spre deosebire de oameni, pisicile sunt mult mai sensibile la schimbările de temperatură. Iarna se strâng ghem, iar vara se întind sau se lipesc de tine pentru un plus de confort termic.

Pozițiile lor de somn variază în funcție de anotimp și de preferințele individuale, dar alegerea unui loc sigur și călduros este întotdeauna prioritară.

Un semn de afecțiune și încredere

Dormitul la picioarele tale nu este doar despre căldură și siguranță. În comparație cu câinii, care adoră contactul fizic și apropierea de „haita” lor, pisicile îmbină afecțiunea cu nevoia de independență.

Faptul că aleg să doarmă la tine poate fi o dovadă subtilă de încredere, dar și o metodă prin care îți marchează teritoriul și îți arată că fac parte din rutina ta.

Dacă pisica doarme constant în același loc, probabil a ales acel spațiu pentru că îi oferă stabilitate, siguranță și confort. Dacă însă își schimbă locul de somn frecvent, este posibil să caute combinația perfectă dintre liniște, temperatură potrivită și control vizual asupra teritoriului.

