Cum să verifici dacă animalul tău de companie are purici. Semnul care trebuie să te trimită de urgență la veterinar

Indiferent daca stai la bloc sau la curte, catelul sau pisica ta poate lua purici, chiar si atunci cand nu intra in contact cu alte animale de companie. Cum este posibil? Puricii au capacitatea de a sari pana la 3 metri distanta, asa ca se pot deplasa in mai multe medii, intr-un timp foarte scurt. Se gasesc inclusiv in iarba sau in zonele cu mult gunoi, deci catelul sau pisica ta ii poate lua de oriunde.

Chiar daca animalul tau de companie are zgarda impotriva puricilor, de fiecare data cand vii cu acesta de afara ar trebui sa il verifici daca are purici. Daca nu poti face acest lucru zilnic, ar trebui ca cel putin o data pe saptamana sa ii faci o verificare. Este de ajuns sa te uiti prin blanita lui, iar puricii se vor vedea, sau cel putin mizeria pe care acestia o lasa pe corpul animalelor. Verifica atent burtica si spatele si prinde puricii.

Potrivit petmed.ro, atat la caini cat si la pisici, puricii se pot ascunde oriunde pe corp, in special in cazul in care animalele au o blana deasa. Insa, pentru a-ti fi mai usor sa descoperi unde se ascund puricii pe blanosul tau, iti spunem in continuare care sunt zonele cel mai des afectate: la baza cozii, la urechi sau la gat si pe picioare.