Casă inundată de o pisică, după ce a învățat să folosească robinetele. Cum au găsit-o stăpânii  

30 de minute. Atât a fost plecată Jasmin Stork, o tânără de 26 de ani din Hull. Când s-a întors, a constatat cu stupoare că din tavan țâșnea apă... Nu i-a trebuit mult până să-și dea seama că vinovată era chiar pisica ei, o felină de un an din rasa Bengal, pe numele său Amber.

Pisica tocmai fusese învățată să deschidă robinetul de apă, cu doar câteva zile în urmă. Stăpânii ei au fost atât de mândri de isprava pisicuței, încât au și filmat-o.

"Din secunda în care am pășit în sufragerie mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Am urcat în viteză la etaj și am găsit chiuveta de la baie cu dopul pus. Apa curgea și pe jos era o baltă de toată frumusețea... Amber era fericită și se vedea că e încântată de ispravă. Stătea în pragul ușii de la bucătărie, cu fața spre living și, din când în când, bătea cu o lăbuță apa, în joacă. Nu i se citea niciun pic de remușcare pe față", a povestit Jasmin, pentru presa locală.

Spre bucuria ei, însă, a mărturisit tânăra, era liberă în ziua aceea, așa că pagubele au fost rezonabile.

Ce înseamnă rezonabile? Podeaua smulsă, fiind umflată de apă, covoare îmbibate ca sugativa, baia distrusă, podeaua de pe hol - la fel. Din fericire, tavanul nu s-a prăbușit. Nu încă, în orice caz...