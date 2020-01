Ștefan Mandachi scrisoare către Ludovic Orban: Când începe și când se finalizează autostrada Moldovei?

Mandachi spune că vrea să-și întocmească un plan de afaceri la început de an și trebuie să știe cu exactitate anul, luna și ziua, în care vor începe lucrările și dacă această autostradă va ajunge și la Suceava.

„De când a plecat acasă guvernul praf al duamnei Dăncilă, a trecut un sfert de an (era să zic de veac). M-am uitat la ceas, dacă vine vreo lămurire (cât de cât oficială) cu privire la problema mea (și a comunității mele): exact, faza aia, cu autostrăzile. N-am fost absurd să cer minuni la o lună după înscăunare, dar au trecut mai multe luni și în afară de câteva scuze ciudate și fumate, nimic. Măcar… să vorbim. Dacă într-un sfert de an nu s-a ROSTIT nicio propoziție clară despre autostrăzi, mă întreb când se vor FACE EFECTIV, când se vor CONSTRUI ele? Dacă n-avem nici scenariul, ce ne facem cu regia? A fost Revelionul, Boboteaza, am înțeles, dar totuși suntem în 2020. (Sau rămâne valabil cum am stabilit în 2019, după Revelion?) Sper că nu. Începe clasicul bâlci al scuzelor? Așa că, m-am gândit să adresez cârmuitorilor țării o întrebare logică și de bun simț, ca să-mi fac șî eu planul de afaceri pe anul 2020. (Da, le scriu Eu personal, fără vreo agenție de PR care să-mi sufle textele).Deja a trecut jumătate de lună din 2020 și nu-mi pot începe planul, pentru că nu pot să fac o strategie legat la ochi și cu dopuri în urechi”, a scris Ștefan Mandachi pe Facebook.

Mandachi îi repreșează lui Orban că de un sfert de an nu s-a rostit nicio propoziție clară despre autostrăzi.

Mai multe pe realitateadesuceava.net.