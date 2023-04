Gemeni

Persoanele care sunt nascute in aceasta zodie vor avea parte de o luna plina si in care norocul le va surade la fiecare pas. Intuitia ii poate ajuta sa ghiceasca cele 6 numere norocoase la loterie si sa fie fericitii castigatori ai premiului cel mare. In aceasta luna vor reusi sa faca mult mai usor rost de bani.

Rac

O perioada deosebit de benefica din punct de vedere financiar este, fara doar si poate, pentru Rac. Ei vor avea succes la locul de munca, dar aceasta nu va fi singura lor sursa de venit. Exista posibilitatea sa intre in posesia unor proprietati valoroase, a unor obiecte foarte scumpe si sa castige sume mari de bani.

Scorpion

Faptul ca obisnuiesc sa aiba castiguri financiare nu este niciun secret pentru nimeni, insa Scorpionii vor beneficia de si mai mult noroc. Desi ar putea sa fie in impas la un moment dat, ei vor reusi sa treaca peste momentele tensionate, iar un castig financiar destul de consistent poate sa apara, lucru care ii va determina sa isi faca curaj si sa investeasca in acele proiecte pe care le tin ascunse de foarte multa vreme.

Sursă text: Lyla.ro