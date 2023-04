D.N.: Kadri nu a fost niciodata la scoala.

M.M.: Adica nu a fost niciodata?

D.N.: Nu a fost niciodata. El nu are nevoie, are alt nivel... Nu stiu unde sa il duc, de fapt, pe Kadri. El acum invata pentru EST, de exemplu. Are un alt nivel...

M.M.: Asta ce inseamna?

D.N. Pentru bacalaureaul acela ... Sunt niste examene care se dau ca sa poti sa intri la niste facultati. Eu cunosct pe cineva, cunosc un baiat care la 14 ani a fost admis la Stanford, la Harvard, dar nu asta e scopul... O facem asa, mai mult de fun, ca ii place foarte mul. Lui ii place sa invete, citeste, are sute de carti citite deja.

Mintea lui este in asa fel structurata incat asimileaza foarte repede. Intelege niste lucruri de o finete extraordinara, exact ca un adult. Asa s a nascut el.