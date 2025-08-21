Acești melci de mare, cunoscuți sub numele științific Glaucus atlanticus, se hrănesc cu creaturi marine extrem de veninoase, precum meduza portugheză și alte specii periculoase.

Simptomele obișnuite provocate de înțepătura „dragonului albastru” includ greață, durere, vărsături și dermatită alergică de contact acută, scrie Daily Mail.

Primarul localității Guardamar del Segura a transmis interdicția de acces în mare, precizând că aceasta va rămâne în vigoare până la noi ordine.

„Scăldatul este interzis după apariția pe plaja Vivers a două exemplare de Glaucus atlanticus, cunoscut sub numele de Dragonul Albastru. Reamintim cetățenilor că, în ciuda culorii sale vii și atrăgătoare și a dimensiunii reduse de doar 4 centimetri, trebuie să se ferească de acest animal din cauza înțepăturii sale.”

Costa Blanca este o destinație extrem de populară printre turiștii români, mai ales datorită zborurilor directe din București și Cluj către Alicante, poarta de intrare în regiune.