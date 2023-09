Când s-a îndrăgostit de Eminescu?

Se cunosc multe detalii despre amantele poetului, însă, în ceea ce o privește pe Veronica Micle lucrurile sunt mult mai complicate. Sunt voci de la acea vreme care au susținut că femeii îi plăcea să flirtreze și nu spunea nu unei aventuri, scrie Click!.

Veronica îl cunoaște pe Mihai Eminescu în anul 1872. Pe atunci, acesta era student, iar ea era căsătorită și avea doi copii. Se pare că a fost de dragoste la prima vedere, iar aceasta a fost atât de mare încât cei doi au început o poveste fulminantă de iubire.

Mai mult de atât, se pare că Veronica Micle se îndrăgostise de el dinainte de a-l întâlni, pe vremea când doar îi citise poeziile în ”Convorbiri Literare”.

Cum a ajuns să fie cu Ion Luca Caragiale?

În anul 1879 moare soțul Veronicăi și deși nimic nu le mai stătea în cale, Eminescu nu a cerut-o în căsătorie. Poate că și din această pricină ea a ajuns să aibă o relație cu Ion Luca Caragiale, care era un bun prieten al poetului.

În 1877, Eminescu a plecat să lucreze la București, iar Veronica a rămas la Iași. Acesta este momentul când cei doi s-au distanțat. Virginia, fiica cea mica a Veronicăi, a mărturisit peste ani că prin mai-iunie 1880, mama sa ar fi născut un copil mort, al cărui tată ar fi fost Eminescu. Iar acest eveniment l-a făcut pe poet să se ducă din ce în ce mai rar să o vadă. Astfel, Veronica ar fi acceptat avansurile lui Caragiale.

Cine a fost Veronica Micle?

Poeta Veronica Micle, cu numele adevarat Ana Campeanu, s-a nascut la Nasaud pe 22 aprilie 1850, fiind al doilea copil al lui Ilie Campeanu si al sotiei sale, Ana. Dupa moartea sotului, Ana Campeanu se stabileste la Iasi impreuna cu cele doua fiice, potrivit Wikipedia.



Incepand sa urmeze cursurile scolii primare, viitoarea poeta isi schimba numele din Ana in Veronica. A fost bursiera a Scolii Centrale de Fete din Iasi, pe care a absolvit-o in 1863. Anul urmator se casatoreste cu profesorul uinversitar Stefan Micle.



Calatorind la Viena, Veronica Micle il cunoaste pe Mihai Eminescu, de care se va atasa printr-o afectiune ce ii va marca in chip dureros existenta. In 1879 moare Stefan Micle, lasand-o intr-o situatie materiala destul de grea. Se muta la Bucuresti in 1887, pentru a-l sustine sufleteste pe Eminescu. Dupa moartea poetului, in 1889, Veronica Micle se retrage la Manastirea Varatec.



Veronica Micle a debutat in anul 1872 cu doua scrieri in proza, "Rendez-vous" si "Plimbarea de mai in Iasi", pe care le publica in revista "Noul curier roman" sub pseudonimul Corina. Versurile scrise ulterior i-au fost publicate in "Columna lui Traian" si in "Convorbiri literare".



In 1887 apare volumul de poezii ce cuprinde versuri originale, prelucrari dupa Theophile Gautier si Lamartine si aforisme. Scrie un album intitulat "Dragoste si Poezie" ce contine versuri proprii si unele din poeziile lui Eminescu ce i-au fost dedicate.



Veronica Micle moare pe 3 august 1889 la Manastirea Varatec, fiind inmormantata in incinta acestei asezari monahale.