Un nou studiu constata ca ciocolata calda nu este doar delicioasa, ci poate fi si alegerea „inteligenta”. Cercetatorii de la Universitatea din Birmingham spun ca alimentele bogate in flavonoide, cum ar fi cacaua, iti cresc performanta mentala.

Flavonoidele sunt un grup de molecule care apar in mod natural in fructe si legume. Fac parte din familia flavonoidelor vegetale si se gasesc in cacao, struguri, mere, ceai, fructe de padure si chiar in vin. In timp ce studiile anterioare arata ca aceste molecule pot imbunatati sanatatea creierului, noul raport constata ca ele stimuleaza, de asemenea, nivelul de oxigenare a sangelui cerebral.

Rezultatele arata ca acest lucru ii ajuta de fapt pe oameni sa gandeasca mai repede si sa realizeze mai eficient provocarile cognitive.

Avantajele consumului de cacao: cat de bun este acest superaliment?

Consumul de ciocolata calda ar putea sa te faca mai inteligenta

Pudra de cacao si ciocolata contin numeroase substante printre care se numara un procent destul de mare de molecule antioxidante, in principal flavonoide, care se gasesc cel mai mult sub forma de epicatechina. Aceste substante prezinta mai multe actiuni benefice asupra creierului.

Ele patrund in creier si induc o stimulare generalizata a perfuziei cerebrale. De asemenea, ele provoaca angiogeneza, neurogeneza si modificari ale morfologiei neuronilor, in special in regiunile implicate in invatare si memorie. Epicatechina imbunatateste diferite aspecte ale cognitiei la animale si la oameni.

