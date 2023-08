"După cum toată lumea ştie, Hesam şi cu mine nu mai suntem împreună ... 6 ani este o perioadă lungă de timp pentru a fi cu cineva, aşa că, sunt puţin şocată, dar ... nu sunt aici pentru a explica de ce, pentru că, sincer, nu este treaba nimănui!!! Dar, sincer, nu mai puteam suporta durerea!!! Într-un fel de mod telepatic am primit atâtea mesaje care îmi topesc inima de la prieteni şi vă mulţumesc !!!! Am fost tare mult prea mult timp şi Instagram-ul meu poate părea perfect dar este departe de realitate şi cred că ştim cu toţii asta !!! Mi-ar plăcea să îmi arăt emoţiile şi lacrimile despre cum mă simt cu adevărat dar nu ştiu de ce a trebuit mereu să îmi ascund slăbiciunile !!!! Dacă nu aş fi fost soldatul puternic al tatălui meu, aş fi fost trimisă în locuri unde să fiu reparată de medici !!! Dar atunci am avut cea mai mare nevoie de familie !!! Trebuie să fii iubit necondiţionat ... nu sub anumite condiţii !!!! Aşa că voi fi cât de puternică voi fi şi voi face tot ce pot !!! Şi chiar mă descurc al naibii de bine !!! Oricum o zi bună şi nu uitaţi să zâmbiţi !!!", a scris artista pe Instagram.

Cuplul s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii pline de vedete la casa cântăreţei din Thousand Oaks, California, în iunie 2022, la care au participat celebrităţi precum Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore şi Paris Hilton.

Cei doi s-au întâlnit pe platoul de filmare al unui videoclip în 2016 având o relaţie mai mulţi ani, în timp ce Spears a rămas sub tutela administrată de tatăl ei. Ea a citat dorinţa sa de a se căsători cu Asghari printre motivele pentru care dorea să se pună capăt tutelei, care, potrivit ei, o împiedica. Cei doi şi-au anunţat logodna în septembrie 2021, când a devenit clar că ea va fi eliberată de sub tutela, care s-a încheiat în luna noiembrie a aceluiaşi an.

Căsătoria lor a fost prima pentru Asghari, în vârstă de 29 de ani, şi a treia pentru Spears, în vârstă de 41 de ani. Ea s-a căsătorit cu Kevin Federline, cu care are doi copii - Sean şi Jayden - în 2004 şi a divorţat de acesta în 2007. Ea a mai fost căsătorită cu prietenul din copilărie Jason Alexander în 2004, dar a fost anulată după doar 55 de ore.

Alexander a fost condamnat pentru violare de domiciliu şi lovire, după ce s-a prezentat neinvitat la nunta cântăreţei cu Asghari şi a refuzat să plece.

Cartea de memorii a lui Spears, „The Woman in Me”, va fi lansată în octombrie.