Fiind unul dintre principalele surse de carbohidrati la care apelam, dar si un produs alimentar care “merge cu aproape orice”, eliminarea painii din alimentatie se va resimti puternic in organism, efectele fiind deopotriva bune, dar si rele. Iata ce se intampla cu corpul tau daca excluzi paine din alimentatie!

Elimini apa din organism

Reducerea consumului de carbohidrati induce, aproape imediat, scaderea in greutate. Atentie, insa! Nu scapi din start de grasime, ci elimini apa din organism.

Pentru depozitarea fiecarui gram de carbohidrat in organism (sub forma de glicogen) este necesara de trei-patru ori cantitatea acestuia in apa, motiv pentru care, odata eliminati carbohidratii, retentia de apa in organism scade semnificativ, explica nutritionistul Marie Spano.

Efectele neplacute ale lipsei carbohidratilor

Carbohidratii sunt principala sursa de energie a creierului uman. Cand o persoana reduce sau chiar elimina carbohidratii din regimul sau alimentar, corpul uman incepe sa consume depozitele de glicogen. Dupa epuizarea lor, incepe sa descompuna tesutul adipos in cautarea de mici fragmente de carbon.

Toate acestea echivaleaza cu aparitia unor semne mai putin placute cum ar fi respiratia urat mirositoare, gura uscata, oboseala, ameteala, insomnia si o stare generala de sfarseala.

Tipul de carbohidrati eliminati din alimentatie

Conteaza enorm ce fel de carbohidrati ai eliminat din alimentatia de zi cu zi.

Spre exemplu, un studiu publicat in revista de specialitate Plos One arata ca carbohidratii rafinati, care influenteaza direct nivelul de acid palmitoleic din corp, cresc automat riscul de aparitie a bolilor de inima si a diabetului zaharat de tip II,

in timp ce carbohidratii proveniti din produse din cereale integrale au capacitatea de echilibra colesterolul din sange si chiar de a diminua riscul aparitie bolilor cardiace, a atacului vascular cerebral, al obezitatii si al diabetului.

Din aceste motiv este recomandata eliminare carbohidratilor rafinati din alimentatie, dar pastrarea unei cantitati macar minime de carbohidrati complecsi, proveniti din produse facute din cereale integrale.

Reducerea nivelului de energie

Spre exemplu, paine din cereale integrale este o sursa excelenta de fier, magneziu si de vitamina B, ajutand la mentinerea nivelului de energie in organism. Motiv pentru care a elimina acest produs, fara a oferi altceva in schimba organismului, induce o starea de oboseala sporita, de lipsa de energie.

Constipatie

Produsele din cereale integrale sunt nu doar o sursa de carbohidrati buni, dar si de fibre, acesti nutrienti fiind esential in mentinerea unui bun tranzit intestinal. Daca elimini carbohidratii, elimini si fibrele si, implicit, risti sa dobandesti constipatie.

Iti afecteaza antrenamentele

Carbohidratii sunt principala sursa de energie a organismului atunci cand depune efort, indiferent ca vorbim de antrenamente de anduranta, de forta sau de mare intensitate (HIIT – High-intensity interval training). Reduci aportul de carbohidrati, nivelul de energie va scadea si, implicit, rezistenta pe care o ai, motiv pentru care antrenamentele ar putea fi mai putin eficiente.