Ziua cartofilor pai

Ziua de 13 iulie este dedicată cartofilor pai (denumiţi ''french fries'' în engleză), un preparat delicios, nelipsit din aproape niciun meniu.

În ciuda numelui cu trimitere la Franţa, cartofii pai sunt de fapt originari din Belgia. Povestea creaţiei lor a fost descoperită într-un manuscris de familie din 1781, potrivit căruia, cartofii erau tăiaţi mai întâi în formă de peşte şi serviţi în locul peştelui pescuit de obicei în mai multe localităţi din Belgia. Se pare că, după ce apele lacului au îngheţat, localnicii nu au mai putut să prindă peştele pe care îl capturau în mod obişnuit.

Denumirea de ''french fries'' (cartofi franţuzeşti) a apărut după ce soldaţii americani au sosit în Belgia în perioada Primului Război Mondial şi au degustat aici cartofii prăjiţi belgieni. Întrucât franceza era limba oficială a armatei belgiene la acea vreme, este posibil ca soldaţii americani să fi început să denumească acest preparat ''cartofi franţuzeşti''.

Expresia ''French Fried Potatoes'' a apărut pentru prima dată în limba engleză într-o carte de bucate din 1856, intitulată ''Cookery for Maids of All Work'', de E. Warren.