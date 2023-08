Poate parea surprinzator, nu? Adevarul e ca femeile sunt mai fericite decat barbatii cand sunt singure. Desi impresia generala este ca femeile pretuiesc mai mult statutul de iubita sau sotie, singuratatea nu este atat de negative pentru noi, fata de cum este ea perceputa de barbati.

Un studiu realizat de Mintel’s Single Lifestyles UK Report contesta stereotipurile din trecut, dezvaluind ca femeile sunt in general mai fericite fiind singure decat barbatii. Aceasta constatare subliniaza importanta reevaluarii perceptiilor noastre societale despre celibatari si a recunoasterii valorii independentei.

Studiul arata ca majoritatea celor singuri sunt multumiti de statutul lor, iar femeile se descurca mai bine decat barbatii atunci cand vine vorba despre acceptarea singuratatii. Jack Duckett, analist senior in domeniul stilului de viata al consumatorilor la Mintel, atribuie aceasta tendinta schimbarii sociale care a incurajat femeile sa devina mai independente in ultimele doua decenii. Aceasta schimbare include dezvoltarea de catre femei a unor abilitati asociate in mod traditional cu barbatii. De la gestionarea treburilor casnice, la gestionarea intretinerii masinii sau la planificarea financiara, femeile nu au nevoie de un partener pentru a se simti stapane pe viata lor.

Femeile sunt mai fericite decat barbatii cand sunt singure

Datele de la Mintel subliniaza si mai mult faptul ca, pentru femei, singuratatea nu este o conditie de compatimit, ci de sarbatorit. 61% dintre femeile singure s-au declarat fericite cu statutul lor, fata de 49 la suta dintre barbatii singuri. Acest lucru contesta povestea sociala care adesea prezinta in mod nedrept femeile singure ca fiind „triste”, in timp ce barbatii sunt glorificati cu statutul de „burlac”.

In plus, studiul a constatat ca femeile sunt mai putin predispuse sa caute un partener in mod activ. Saptezeci si cinci la suta dintre femeile singure nu cautau o relatie, fata de 65 la suta dintre barbatii singuri. Acest lucru sugereaza ca trei din patru femei prefera sa isi mentina independenta fara complicatiile unei relatii.

Interesant este ca studiul a constatat, de asemenea, ca persoanele singure mai tinere erau mai ingrijorate de faptul ca sunt singure decat cele mai in varsta. Cincizeci si patru la suta dintre persoanele singure din intervalul de varsta 18-24 de ani se ingrijoreaza de faptul ca sunt singure. Asta in comparatie cu doar 38 la suta dintre toti celibatarii. Aceste date ar putea indica faptul ca, pe masura ce indivizii se maturizeaza si devin mai increzatori in ei insisi, devin mai putin influentati de presiunile societatii de a fi intr-o relatie.

Motive suplimentare pentru care femeile isi sarbatoresc independenta

Dincolo de concluziile studiului Mintel, exista numeroase alte motive pentru care femeile isi sarbatoresc singuratatea. Aceste motive se invart adesea in jurul cresterii personale, a libertatii si a oportunitatii de a se concentra asupra ingrijirii sinelui.

Crestere personala si autodescoperire

Fara responsabilitatile si compromisurile care vin odata cu o relatie, femeile isi pot explora mai liber interesele, pasiunile si ambitiile. Aceasta perioada de autodescoperire poate duce la o intelegere mai profunda a propriei persoane, favorizand cresterea personala si increderea in sine.

Libertate si independenta

Femeile pot lua decizii fara a lua in considerare preferintele sau nevoile unui partener. Aceasta libertate se extinde la toate aspectele vietii, de la decizii minore, cum ar fi ce sa mananci la cina sau ce film sa urmaresti, pana la decizii majore, cum ar fi alegerea carierei sau relocarea din motive personale sau profesionale.

Ingrijirea de sine si sanatatea mintala

Fara munca emotionala asociata adesea cu mentinerea unei relatii, femeile pot investi mai mult timp in activitati de autoingrijire, cum ar fi exercitiile fizice, meditatia sau hobby-urile. Aceasta concentrare pe sanatatea mintala poate duce la cresterea fericirii si a satisfactiei personale.

Independenta financiara

Femeile singure pot decide cum sa isi cheltuiasca sau sa isi economiseasca banii fara a se consulta cu un partener. Aceasta independenta financiara le poate aduce o noua putere, permitandu-le femeilor sa faca investitii, sa calatoreasca sau sa se rasfete cu experiente sau achizitii pe care si le doresc. Pentru unele femei, a fi singura inseamna mai mult timp si energie pentru a construi o cariera.

Sursa text: andreearaicu.ro