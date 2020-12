MESAJE REVELION 2021// MESAJE DE ANUL NOU Cele mai frumoase mesaje pentru familie și prieteni

MESAJE REVELION 2021// MESAJE DE ANUL NOU Iată cele mai frumoase mesaje de Revelion pentru prieteni.

MESAJE REVELION 2021 "Fie ca Noul An să-ţi aducă liniştea şi împăcarea şi să-ţi ofere şansa de a-i face pe toţi dragi ţie fericiţi! La mulţi ani frumoşi!"

MESAJE REVELION 2021 "Înainte ca o nouă filă din calendar să fie întoarsă şi Facebook-ul să fie inundat cu mesaje, permite-mi să-ţi urez, în linişte, un An Nou minunat, fericit, sănătos şi prosper! La mulţi ani!"

MESAJE REVELION 2021 "De azi într-un an, vei cântări mai mult sau mai puţin. :) Un singur lucru este cert: îţi doresc tot binele din lume! La mulţi ani!"

MESAJE REVELION 2021 "În ultimele ore din an, vreau să mulţumesc tuturor celor care m-au iubit - am simţit cum îmi creşte inima, m-au urât - am devenit o persoană puternică, au intrat în viaţa mea - m-au făcut ceea cea sunt astăzi, m-au părăsit - astfel, am învăţat că nimic nu rezistă o veşnicie, şi tuturor celor care şi-au făcut griji pentru mine - mi-au arătat cât de mult le pasă. Vreau să vă mulţumesc tuturor! La mulţi ani!"