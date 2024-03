Semnalele luminoase au numeroase semnificații în contextul condițiilor de trafic, scrie site-ul de specialitate Şoferi din România.

Semnalizare dreapta – poti sa depasesti. Daca masina din fata merge foarte incet, soferul, constient ca te tine in loc, te incurajeaza sa-l depasesti. Daca semnalizeaza dreapta, inseamna ca drumul este liber si nu vine nimic de pe contrasens. Semnalizarea lui poate di luata drept o sugestie, dar este necesar sa te asiguri si tu.

Semnalizare stanga – Nu îl depasi. Daca soferul din fata, pe care incerci sa-l depasesti, iti da un scurt semnal stanga, te avertizeaza in acest fel ca nu este cazul sa te angajezi intr-o depasire pentru ca vine altcineva de pe contrasens.

Flash-uri succesive de pe contrasens – exista echipaj de Politie in fata

Flash scurt – il deranjeaza farurile tale sau nu ai farurile aprinse seara

Avarii pe timp de seara – il avertizezi pe cel din spatele tau ca merge cu faza lunga si te deranjeaza.

Semnal scurt avarii – semn de multumire in trafic. Soferii comunica in trafic cu ajutorul luminilor masinilor. Daca ai ajutat un sofer sa te depaseasca, i-ai acordat prioritate, l-ai lasat in fata ta la o coada, avariile scurte pe care le pune inseamna “multumesc”. Poti sa-i raspunzi cu un scurt flash.

Avarii prelungite – e o problema in faţă. Daca masina din fata porneste avariile, trebuie sa incetinesti. E semn ca traficul se blocheaza in curand din cauza unui accident sau a conditiilor meteo nefavorabile.