O idee bună ar fi segmentarea sarcinilor pe care le ai de îndeplinit, deoarece organizarea este totul. Împarte curăţenia pe diverse zone şi etape și începe cu lucrurile care stau aruncate prin casă. Ca să îţi fie întotdeauna mai uşor să ştii unde să le pui, trebuie să stabileşti un loc exact pentru fiecare obiect.

Ideal ar fi să ai rafturi şi cutii tematice. Ar fi util un raft sau un alt spațiu doar pentru medicamente, pansamente şi astfel de lucruri. Un altul în care să îţi aşezi obiectele electronice, precum încărcătoare pentru telefonul mobil, cabluri de date, aparate foto, baterii etc.

După ce îi găsești loc fiecărui lucru îţi va fi mult mai uşor să începi efectiv curăţenia, ceea ce înseamnă să ştergi geamuri, să aspiri şi să cureţi covorul, să speli podeaua şi să ştergi praful.

Pentru baie şi bucătărie, zonele în care ai cel mai mult de curăţat şi frecat, foloseşte produse care îţi economisesc timpul. De exemplu, înainte de a începe curăţenia, aplică pe chiuvete, cadă, toaletă sau robineţi produse de curăţat care dizolvă murdăria.

Dacă ai inceput curatenia intr-o camera, ramai acolo. Respecta planul si nu parasi incaperea pana nu ești perfect mulțumit sau mulțumită de rezultat. Ține cont să freci de sus in jos: peretii, apoi geamurile si abia la sfarsit podelele. Astfel vei evita sa te ocupi din nou de aceeasi portiune de camera pe care abia ai terminat-o. Tot ca regula generala, intai stergi praful si apoi dai cu aspiratorul.

Mici trucuri pentru o curățenie de succes

1. In afara de produsele specifice de curatat, pe care le vei cumpara la recomandarea vecinelor sau colegelor, nu uita de eficientele retete din batrani. Chiar daca nu cureti argintaria cu cenusa (nici nu ai de unde s-o iei!), vei putea folosi multe lotiuni si potiuni extrem de usor de preparat.

2. Otetul in combinatie cu apa calda (o parte otet, patru parti apa) te va ajuta sa cureti impecabil oglinda, ferestrele, faianta si gresia. Otetul amestecat cu o cantitate mai mare cu apa iti va da o alternativa la detergentul de curatat toaleta. Efectul se va lasa asteptat – depunerile de piatra se dizolva mai greu – dar nu vei mai suporta aburii aceia inecaciosi. Atentie: otetul dizolva ceara de parchet sau lacul de pe mobila.

3. Lamaia (stoarsa de tine, nu cumpara sucul, are chimicale) iti va fi de mare ajutor in cazul nenumaratelor „situatii disperate” peste care vei da prin casa.

Poate fi folosita cu succes in loc de inalbitor (daca nu crezi, intreab-o pe bunica).

Cu o jumatate de lamaie inmuiata in sare vei scapa de mirosurile urate si de petele de pe tocatorul de lemn.

Uleiul de lamaie te ajuta sa scapi de neplacutele mirosuri de la animale.

4. Pentru curatarea veselei, trucuri exista multe, multe. Tu trebuie doar sa alegi! Petele de cafea si ceai de pe cani se curata daca le freci cu putin bicarbonat de sodiu (pe o carpa). Portelanurile si obiectele din sticla se curata bine daca sunt inmuiate intai in otet fierbinte, apoi spalate cu detergent de vase. Tacamurile din inox se fac frumoase daca le tii cateva minute in apa in care s-au fiert cartofi fara coaja. Tacamurile de argint se curata bine cu amoniac (se pun la inmuiat in apa calda cu putin amoniac).

5. Rugina apare cand si unde nu te astepti. Acum e momentul sa inveti cum sa lupti cu ea. Ochiurile de aragaz sunt protejate daca le stergi cu o carpa inmuiata in ulei vegetal. Daca ai rugina pe obiecte mici sterge-le energic cu o carpa umezita si inmuiata in nisip fin sau lasa-le o zi in ulei de gatit (rancezit).

6. Ai ajuns in sufragerie? Atunci trebuie sa inveti sa cureti covoarele. Inmoaie un tampon in esenta concentrata de ceai si freaca bine carpeta. Ca sa reimprospatezi culorile unui covor, trebuie sa-l periezi cu o solutie de apa si sare grunjoasa sau sa presari sare pe el, sa-l rulezi si sa-l lasi asa doua-trei zile, dupa care il aspiri. Mirosurile neplacute (de animale, in special) dispar din covor daca freci suprafata cu o bucata de perdea imbibata in otet cu apa (apoi aerisesti bine camera).

7. Geamurile se spala bine cu solutie de amoniac (o lingurita la patru litri de apa) si se usuca cel mai bine cu ziar. La acest capitol, este recomandabil sa nu speli geamurile in zilele insorite (vor ramane pete). Exista si solutie impotriva petelor: adauga o lingurita de otet in apa de clatit geamurile. Tot otetul te ajuta sa scapi si de micii stropi de pe geam rezultati in urma vopsirii tocurilor. Petele de calcar (de la apa) se scot bine cu otet sau zeama de lamaie (in amestec cu apa).