Berbecul si banii

Berbecii au o ambitie profesionala greu de egalat, ceea ce ii aduce in pozitii de conducere. Ei se descurca minunat ca manageri, arhitecti si designeri, in general, deoarece sunt si creativi. Chiar si in politica se pot simti in largul lor, deoarece adora sa reformeze si sa restructureze. Lideri innascuti, Berbecii vor ajunge departe prin determinarea lor si vor face multi bani de-a lungul carierei.

Ce spune horoscopul succesului despre Tauri

Taurul lucreaza cel mai bine cu obiecte, nu cu oameni. Aceasta nu inseamna ca nu se descurca in plan social, ci ca se descurca perfect in mediile in care este nevoie de logica, mai degraba decat de emotii. Taurii sunt prinsi adesea in gandirea lor rationala si au nevoie sa faca un pas in spate pentru a-si da seama de emotii. Meseriile cele mai potrivite pentru ei sunt acelea de analist economic, cercetator, pilot sau capitan pe un vas maritim. Un mare dezavantaj al Taurilor este reprezentat de lene, ceea ce inseamna ca nativul va reusi sa faca bani doar daca gaseste o motivatie destul de puternica.

Gemenii si banii

O persoana in zodia Gemeni este foarte creativa, iar interactiunea cu alti oameni este un ingredient esential al vietii nativului acestei zodii. Daca din punctul de vedere al carierei se orienteaza spre domeniul comunicarii (relatii publice sau publicitate, de exemplu), Gemenii reusesc sa ajunga departe intr-un timp scurt, deoarece au un farmec personal irezistibil. De asemenea, pot lucra in orice ramura a artei, pentru a-si pune creativitatea unica in functiune. Visatori si independenti, nativii acestei zodii vor demisiona de la locul de munca fara ezitare daca ceva nu le convine. Din acest motiv, Gemenii nu sunt printre zodiile care fac multi bani, in special daca nu se pot exprima liber la locul de munca. Pentru ei, alte aspecte ale vietii conteaza si nu au tendinta de a deveni materialisti.

Horoscopul banilor: Racii

Un Rac trebuie sa creada in ceea ce face si nu poate accepta un loc de munca unde principiile sale de viata sunt incalcate. De asemenea, ca fire sensibila si sentimentala, Racul are nevoie sa lege relatii stranse cu cei de la munca. Adesea, nativii acestei zodii sunt alesi ca traineri, datorita apropierii lor fata de oameni. Ei se descurca in orice meserie in care interactioneaza cu cei din jur, inclusiv ca psihologi si consilieri, insa le este mai greu sa se mentina in pozitii de conducere, deoarece le lipseste fermitatea si nu se vad capabili sa sanctioneze oamenii cand este cazul. Din aceasta cauza, Racii se vor descurca cu banii si nu vor avea mari lipsuri, dar cu siguranta nu sunt genul care sa calce pe cadavre pentru a obtine ce isi doresc.

Leul si banii

Se stie deja ca Leul este un lider innascut si ca poate influenta grupuri mari de oameni prin "stralucirea" lui specifica (in fond, nu degeaba este guvernat de Soare). Nativul iubeste luxul si opulenta si va face orice ca sa duca o viata cat se poate de buna. El va reusi in cariera pentru ca este un om care nu se multumeste cu jumatati de masura si care este prea mandru pentru a nu isi duce la bun sfarsit o insarcinare. De asemenea, el este un mare cheltuitor, motiv pentru care va face multi bani intr-un timp scurt.

Ce spune horoscopul succesului despre Fecioara

Unul dintre cele mai stabile si mai serioase semne ale zodiacului este Fecioara. In ceea ce priveste cariera, aceasta zodie este interesata sa aiba o siguranta financiara, motiv pentru care se va stradui sa avanseze exact cat sa obtina aceasta stabilitate. Fecioarele sunt persoane extrem de corecte si nu au nevoie de supraveghere, pentru ca isi fac treaba la timp si cu seriozitate. Pragmatismul si punctualitatea le ajuta sa fie apreciate la munca, ceea ce inseamna ca Fecioara nu va avea probleme financiare.

Balantele si banii

Balanta trebuie sa lucreze intr-un mediu in care atentia sa nu ii fie distrasa constant de diversi factori perturbatori. Nativii sunt oameni impaciuitori si vor sa faca dreptate. Dupa cum te-ai gandit probabil deja, meseria de judecatori le este cea mai potrivita, insa se descurca foarte bine si in domenii ce tin de cultura sau arta, datorita simtului estetic foarte dezvoltat. Mediul ideal de lucru este cel in care Balantele pot cantari faptele si pot veni cu solutii pentru diverse probleme. Ambitia nu este calitatea dominanta a acestei zodii, insa dragostea ei fata de lux o va indemna sa se descurce bine in domeniul financiar.

Scorpionii in horoscopul banilor

Scorpionii lucreaza bine in domeniile tehnologiei, telecomunicatiilor, asigurarilor si in imobiliare. Nativii reusesc sa fie foarte persuasivi si se descurca si in pozitii de conducere. Cineva care lucreaza pentru un Scorpion trebuie sa fie foarte loial, altfel va fi inlaturat rapid. Scorpionilor le place sa se inconjoare cu oameni influenti, cu reputatii de admirat. Totusi, daca nativii nu isi gasesc drumul profesional pana la varsta de 40 de ani, sansele scad ca ei sa reuseasca sa urce in ierarhia sociala.

Sagetatorii si banii

Sagetatorii nu sunt persoane care sa caute sa se imbogateasca, ci, mai degraba, se orienteaza catre cariere prin intermediul carora sa ajute alti oameni: pompieri, politisti, paramedici etc. Sefii Sagetatori iubesc animalele, planurile mari, ideile mari, mancarea si bautura de calitate si, mai presus de toate, libertatea. Sagetatorii ca subalterni traiesc in momentul prezent si reusesc sa isi duca repede sarcinile la bun sfarsit. Nativii nu apreciaza un mediu rigid si inflexibilitatea celor din jur, asa ca isi cauta alt loc de munca daca nu se pot simti in largul lor la cel actual. Sagetatorii sunt persoane interesate mai mult de concepte decat de aspecte pragmatice, iar banii nu sunt prioritatea lor in viata, ceea ce inseamna ca vor munci exact atat cat sa se intretina si sa isi poata sustine hobby-urile.

Capricornii si banii

Dintre toate zodiile, Capricornii sunt poate cei mai ambitiosi din punctul de vedere al carierei. Ei sunt mereu pregatiti sa mearga la munca si, in general, sunt aceia care stau peste program. De obicei se remarca imediat si devin cei mai buni in domeniul in care lucreaza. Indiferent ce probleme sentimentale sau de alta natura au, nimic nu le va sta in cale in cariera. Capricornii stiu sa faca bani si, in acelasi timp, stiu sa nu risipeasca tot ce castiga. Dintre toate zodiile, probabil aceasta are cele mai mari performante la munca.

Varsatorii in horoscopul banilor

Un Varsator are nevoie de distractie si de aventura, deci nu se poate multumi cu un simplu job intr-un birou, unde nimic interesant nu se intampla. Nativii isi fac propriile reguli si nu sunt deloc dispusi sa le incalce de dragul normelor societatii. De aceea, ei vor schimba multe meserii, pana vor gasi domeniul in care sa se simta liberi si creativi. Din punct de vedere financiar, inteligenta ii ajuta mult sa se descurce in orice situatie, dar banii nu sunt atat de importanti pentru ei incat sa isi sacrifice principiile de viata.

Pestii si banii

Pestii se descurca cel mai bine in domeniul artei, unde pot excela. Altfel, ei sunt foarte empatici si vor sa ii ajute pe cei din jur, insa nu pot lucra intr-un mediu rece, in care oamenii nu sunt apropiati. Adesea, oamenii profita de bunatatea Pestilor si, din acest motiv, reprezentantii acestei zodii nu stau niciodata foarte bine la capitolul finante.

Asadar, horoscopul banilor spune ca zodiile care reusesc sa se imbogateasca cel mai repede sunt Capricornul, Fecioara, Leul si Berbecul, adica acele semne astrologice care au ambitie si, in acelasi timp, sunt si foarte muncitoare, chiar daca au motivatii diferite.

