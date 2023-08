Astrologia indiana exista din India antica si a pornit de la interpretarea scripturilor vedice de catre intelepti.

Acestea sunt cele mai vechi scripturi descoperite, datand de 6.000 ani, fiind pline de intelepciune materiala si spirituala unica.

Astrologia indiana este o practica antica din India care releva destinul si personalitatea fiecarui om in functie de pozitia si miscarea stelelor. Pana aici, este la fel cu astrologia vestica cu care suntem cu totii familiarizati.

Insa premiza de baza a horoscopului indian este ca toti si toate sunt interconectate in toate timpurile si in toate dimensiunile. Karma si norocul tau sunt determinate de un plan cosmic predestinat. Esti un suflet ce se incarneaza intr-un corp la un moment specific in timp si spatiu iar viata ta este o reflectare a marelui intreg in care te nasti, asa cum o floare infloreste doar la un anumit moment din an, cand toate conditiile sunt perfecte pentru asta. La fel este si cu nasterea, viata si moartea noastra, conform teoriei karmei in horoscopul indian.

Astrologia indiana a vietii este o combinatie dintre destin si liberul arbitru care este o reactie a fostelor noastre experimentari de liber arbitru.

Ce inseamna asta Un om are liberul sau arbitru, libertatea de vointa de a alege dintre mai multe optiuni, dar trebuie sa accepte consecinta alegerii sale. Consecinta poate sa apara imediat sau poate fi decalata si mii de vieti.

Horoscop indian BERBEC – Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Profita la maximum de oportunitatile care ti se ofera. Lasa-ti talentele sa iasa la lumina si bucura-te de aprecierea celorlalti. S-ar putea sa apara o situatie de vinovatie din trecut, pe care acum sa o cureti si sa primesti iertarea de la persoana fata de care ai facut cea gresit la un moment dat. Daca esti intr-o relatie de putina vreme, s-ar putea ca partenerul isi doreasca un angajament mai serios.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

Horoscop indian TAUR – Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Te poti astepta la o crestere a oportunitatilor de a face bani. Locul de munca se anunta o sursa benefica de venituri. S-ar putea sa ajungi sa iti impresionezi superiorii si sa fii promovat sau sa ti se dea niste bonusuri. La capitolul dragoste se anunta o intensificare a pasiunii si romantismul capata tente “salbatice”.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.