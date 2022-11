Berbec

Sufletul tau are nevoie de liniste

Acesta a fost un an foarte agitat pentru tine. Incearca sa te bucuri de linistea pe care Universul ti-o aduce in cale in ultimele luni din 2022. Traieste pentru clipa de acum si fa-ti sufletul cu adevarat fericit indreptandu-ti atentia asupra lucrurilor care conteaza cu adevarat pentru tine.

Taur

Sufletul tau are nevoie de afectiune

Inima ta este complet vindecata in acest moment, asa ca ajut-o sa iubeasca din nou. Darama barierele si zidurile construite in jurul ei si permite-ti sa fii vulnerabila. Bucura-te de surprizele pe care Universul ti le pregateste pe plan sentimental.

Gemeni

Sufletul tau are nevoie de mici bucurii

Stii ce te face cu adevarat fericita? Daca inca nu ai raspunsuri la aceasta intrebare, este momentul sa faci un pas in spate si sa iti analizezi putin viata, sa iti dai seama cine esti si care este scopul tau pe acest pamant.

Rac

Sufletul tau are nevoie sa aiba rabdare

Lucrurile se intampla, insa cand vrea Universul, nu cand vrei tu. Asadar, incearca sa faci un pas in spate si sa ii permiti divinitatii sa isi joace cartea. Ai rabdare, multe surprize frumoase te asteapta.

Leu

Sufletul tau are nevoie sa creada in puterea Universului

Usile care nu ti se deschid inseamna ca nu iti sunt destinate tie; nu tu esti persoana care trebuie sa le deschida. Asadar, accepta acest lucru pentru a intelege ca altul este destinul tau in viata. Fa un pas in spate si permite-i Universului sa iti arate drumul pe care trebuie sa mergi.

Fecioara

Sufletul tau are nevoie sa fie inteles

In urmatoarea perioada trebuie sa te inconjori de oameni cu suflet frumos care te iubesc neconditionat, te accepta asa cum esti si iti sunt alaturi atunci cand ai nevoie, scrie kudika.ro. Lunile de iarna vor veni cu provocari pentru tine si vei avea nevoie de ajutorul persoanelor dragi pentru a le face fata.

Balanta

Sufletul tau are nevoie sa renunte la negativitate

Nu ai nevoie de negativitate in urmatoarele luni. Nu ai nevoie de oameni toxici in jurul tau, nu ai nevoie de nimeni care sa iti taie aripile. Asadar, elibereaza-te de tot ce nu este frumos pentru a putea merge mai departe cu viata ta si a face schimbarile pe care tu vrei sa le faci.

Scorpion

Sufletul tau are nevoie sa se alinieze cu inima ta

A venit momentul sa faci un pas in spate si sa ai mai multa grija de tine. Permite-i sufletului sa se alinieze cu inima ta astfel incat sa pornesti din nou la drum mai puternica ca niciodata si, cel mai important, cu un tel bine stabilit.

Sagetator

Sufletul tau are nevoie sa isi implineasca visuri

Iarna acestui an este una interesanta pentru tine deoarece iti permite sa evoluezi mai mult ca oricand intr-un timp foarte scurt. Asadar, fa-ti un plan detaliat, crede in tine si lupta pentru ceea ce iti doresti. Esti puternica, sa nu uiti niciodata asta.

Capricorn

Sufletul tau are nevoie sa fie iubit

Si cum faci acest lucru? Inconjurandu-te de oameni care te apreciaza, care te respecta, care te sustin si care te iubesc neconditionat. Indeparteaza-te sau chiar elimina oamenii negativi din jurul tau, nu ai nevoie de rautate in aceste momente.

Varsator

Sufletul tau are nevoie sa stie ce isi doreste

Nu mai alerga in stanga si in dreapta, cautand sa traiesti vietile altor oameni. Nu te mai lasa influentata de nimeni in acest drum al tau. Fa un pas in spate si descopera cine esti si, cel mai important, care este scopul tau. Ce te face fericita? Ce iti doresti de la viitor?

Pesti

Sufletul tau are nevoie sa invete arta recunostintei

Trebuie sa iti dai seama cat esti de norocoasa. Trebuie sa intelegi ca Universul este foarte darnic cu tine si ca fericirea exista deja in viata ta. Nu mai cauta lucruri de care nu ai nevoie. Invata arta recunostintei si apreciaza ceea ce traiesti aici si acum.