Horoscopul copiilor

1. Copilul Berbec - este foarte independent si nerabdator să facă lucrurile de unul singur. Fiind un semn de foc, copilul Berbec va fi dinamic și veșnic în căutare de ceva nou. Încă de mic, se poate spune că adrenalina îi place cel mai tare.

Părinții unui berbec trebuie sa fie suficient de înțelepți să-și învete copilul foarte devreme cum să interacționeze cu ceilalți copii și, mai ales, să colaboreze cu ei.

Lucrul pe care și-l doresc cel mai mult berbecii este atenția, așa că se vor da peste cap uneori pentru a o obține.

2. Copilul Taur - este o persoană veselă și comunicativă, care - ca și Berbecul, adoră să se afle în centrul atenției și să devină liderul grupului de copii. În plus de asta, copiii născuți sub acest semn zodiacal au o nevoie permanentă de dragoste și mângăiere. Ei sunt foarte sensibili la tot ce se întâmplă în jurul lor.

3. Copilul Gemeni - Este considerat a fi unul dintre cei mai comunicativi copii ai zodiacului. Vorbim despre un copil inteligent, care este curios și dornic să cerceteze în permanență. Copilul din zodia gemenilor nu va excela la un anume subiect, și asta pentru că îi place varietatea. Un punct forte este acela că are atemția distributivă.

4. Copilul Rac - Aparținand unui semn de apă, copilul rac este mult mai emotiv decât alți copii. Bine de știut este faptul că vorbim despre un copil care are nevoie să se simtă în permanență în siguranță, acesta fiind capabil să simtă imediat orice vibrație negativă din jurul sau. De aceea, certurile și discuțiile aprinse trebuie evitate în prezența sa.

5. Copilul Leu - Copilul Leu este un lider înnăscut, îi place distracția și își dorește ca toată lumea să joace după regulile sale!

6. Copilul Fecioară - Copilul Fecioară este un copil în permanentă mișcare. Acestui copil nu-i scapă nimic. Mintea Fecioarei nu se oprește niciodată, roțile se învârt încontinuu. Ceea ce este interesant la acest copil este faptul că trece totul printr-un filtru propriu și este capabil să facă diferența între informațiile importante și cele neesențiale care, de altfel, nu-i rețin niciodată atenția.

7. Copilul Balanță - Copilul Balanță este un iubitor de pace și de armonie. Încă de mic, acesta face tot posibilul să fie plăcut, este atent și manierat - într-un cuvânt: cuceritor! Dacă în copilărie fascinează pe toată lumea prin farmecul său debordant, ca adult va fi un maestru al negocierii. Nu degeaba se spune că este esențial să ai în preajma ta o Balanță!

8. Copilul Scorpion - Copilul Scorpion are capacitatea absolut extraordinară de a se dedica complet fiecărui proiect în care se implică. Puterea sa de concentrare este enormă și puține sunt lucrurile care ar putea să-i distragă atenția. Fiind un semn de Apă, Copilul Scorpion se află într-o lume a emoțiilor, fapt pentru care este foarte protectiv și tinde să-și țină sentimentele bine camuflate.

9. Copilul Săgetător - Copilul Săgetător este în permanență nerăbdător să-și facă noi prieteni, iar cu felul său de a fi reușește mereu să îi facă pe oameni să zâmbească. Este recunoscut pentru simțul său dezvoltat al umorului, este plin de energie, spontan și trăiește viața din plin.

10. Copilul Capricorn - Copilul Capricon își impune standarde înalte și face tot posibilul se le îndeplinească, conștient fiind că eforturile depuse trebuie să fie pe măsura rezultatelor așteptate. Fiind un semn de Pământ, Copilul Capricorn are capacitatea de a se ține de rutina impusă și de a plănui și construi lucrurile cu grijă și eficientă. Este o persoană demnă de încredere, iar din acest motiv oamenii îi oferă mari responsabilități. Atenție însă să nu îi puneți în cârcă mai mult decât poate duce!

11. Copilul Vărsător - Copilul Vărsător are o atracție naturală față de gândirea logică, fapt dovedit de gândirea sa care este extrem de clară, perceptivă și rațională, combinând logica cu intuiția. Procesul său de gândire este atât de rapid încât uneori îți dă impresia că sare direct la concluzii. În plus de asta, Vărsătorul este un spirit liber. El trebuie să-și dea singur seama cine este și ce vrea în viață. Încă de mic, copilul Vărsător are o dorința puternică de a fi diferit, fapt ce nu trebuie considerat ca o rebeliune, ci care este, de fapt, o căutare a propriei persoane.

12. Copilul Pești - Copilul pești este intuitiv până în măduva oaselor. Blândețea de care dă dovadă reușește mereu să îi liniștească pe oameni și le oferă mai multă încredere în sine. Este deja recunoscut faptul că micuții născuți în zodia Peștelui este foarte atent cu cei apropiați, mai ales cu sentimentele lor. Ce nu știai tu este că acest copil este, totodată, un romantic înnăscut și că iubește poezia și muzica.