Horoscop 26 decembrie. Berbec

La sfarsitul acestei saptamani sunt momente favorabile de a petrece in familie, alaturi de rude si persoanele dragi. Depanarea amintirilor din copilarie, bilantul anului care sta sa plece, servirea unor bucate traditionale, amibianta familiala te vor face sa radiezi de fericire. Astfel, ceilalti se vor molipsi de la tine si iti vor tine isonul. Fii cumpatat in toate!



Horoscop 26 decembrie. Taur

Dialogurile si intalnirile cu rudele si prietenii apropiati reprezinta aspectele importante de la finalul acestei saptamani. Bucura-te de vizite, conversatii, calatorii pe distante scurte si fii deschis la schimbul de informatii care se vehiculeaza in preajma ta cu o mare viteza. Partenerul de viata sau unii colaboratori iti pot face surprize deosebite. Fii prudent la vorba!



Horoscop 26 decembrie. Gemeni

Sunt posibile cheltuieli neprevazute in acest weekend, fie pentru cadouri, fie pentru cele necesare traiului cotidian. Alcatuieste o lista de prioritati. Partenerul de viata, rudele sau prietenii te sustin financiar cu tot dragul. Bucura-te de prezenta semenilor, de faptul ca oferi cadouri minunate, pentru ca si altii se vor bucura de tine si iti vor oferi daruri interesante si utile.



Horoscop 26 decembrie. Rac

In aceste weekend esti concentrat numai pe nevoile tale personale si pare ca iti este dificil sa relationezi corespunzator cu ceilalti. Detaseaza-te de propria-ti persoana si implica-te bucuros, alaturi de cei dragi, in activitatile care se ivesc. Partenerul de viata te sprijina neconditionat, chiar daca in felul sau. Accepta si alte fatete ale semenilor si ale realitatii inconjuratoare!



Horoscop 26 decembrie. Leu

Ar fi bine sa te odihnesti la finalul acestei saptamani si sa te gandesti pe indelete la imbunatatirea stilului tau de viata. Ai nevoie sa-ti remodelezi conceptiile si ideile vizavi de semeni si provocarile cotidiene. Este un bun prilej de a deschide un jurnal personal si de scrie in el doritele, neplacerile, planurile de viitor. Gaseste si aspectele pozitive din viata, care sunt destul de multe.

