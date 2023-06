Horoscop WEEKEND 1-2 iulie

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Gandeste-te la saptamana ce se incheie si la eventualele directii noi ce au aparut in calcul pentru tine, chiar daca circumstantele se schimba si energia initiala se diminueaza. Nu iti pune visele in asteptare din nou pentru a face din nou toate acele obligatii de zi cu zi si in special pentru altii. Daca nu te simti in stare sa avansezi, repara greseli trecute. Sunt multe oportunitati ce te asteapta in fata si este pacat sa nu le imbratisezi.

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Orice nevoie ai avea acum, esti plin de resurse si in contact cu lumea ta interioara, cu o minte sanatoasa si pregatita de actiune pentru binele tau. Ai grija sa nu lasi prea multe satisfactii ale vietii sa te tina departe de a termina ce ai de facut, inainte de a te bucura de ele. Bucura-te de calatoria in care esti.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai nevoie de timp ca sa metabolizezi tot ce s-a spus pe durata saptamanii. Petrece timp acasa ca sa iti intelegi pozitia, odihnit si constient de puterea ta de a te descurca cu orice te deranjeaza sau irita acum. Pot aparea subiecte delicate de familie dar fara miza, ce nu au legatura cu scopurile vietii tale. Abordeaza-le cu inima si nu cu ratiunea, spre armonia tuturor.

