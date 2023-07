Florile de tei au gust dulce și miros plăcut, iar beneficiile lor asupra sănătății sunt extraordinare. Acestea sunt folosite în scop terapeutic, atât de către medicina științifică, cât și de cea tradițională, potrivit doctorulzilei.ro.

Însă pentru a le culege este bine să căutăm copaci care se află departe de zonele urbane, poluate, cu trafic intens. Mai mult, trebuie să știm cum să adunăm florile și să le usucăm, astfel încît să ne bucurăm de aroma și mirosul lor.

Potrivit specialiştilor, acestea trebuie culese doar atunci când vremea este uscată, nu în zilele ploioase sau cu umezeală crescută. Este important de verificat dacă pe flori există diverse insecte ori paraziți.

Florile se pun apoi pe hârtie la uscat, răsfirate, astfel încât să se poată usca. Sunt gata să fie preparate după circa 3 zile.



FLORILE DE TEI, efecte miraculoase asupra sănătăţii

Miraculoasele flori de tei conţin zaharuri, mucilagii, taninuri, uleiuri esenţiale, glucozide, flavonoide, mangan şi vitamine, fiind excelente remedii pentru multe afecțiuni.

Florile de tei fluidizează sângele, reduc riscul formării cheagurilor de sânge, curăță rinichii și ficatul, previn formarea calculior renali și biliari, ameliorează tulburările funcționale ale aparatului digestiv care apar pe fond de stres, tratează afecțiunile căilor respiratorii superioare – răceală, gripă, tuse, bronșită, desfundă nasul, reglează temperatura corpului, stimulează transpirația, elimină toxinele, scad febra, reduc inflamațiile și ameliorează migrenele, potrivit doctorulzilei.ro.

CEAIUL DE TEI - PRINCIPALELE BENEFICII



Ceaiul de tei ajută la liniștirea sistemului nervos inducând o stare de bine deoarece florile conțin ulei esențial care are efect aromoterapeutic de calmare și relaxare. Totodată conțin compuși antiinflamatorii și quercitină, un antioxidant puternic, taninuri astringente și mucilagii cu efect calmant.

Însă acestea sunt folosite și în produsele cosmetice datorită conținutului de flavonidele și glicozide. Flavonidele sunt antioxidanți iar glicozidele sunt monozaharide care pot reține apa. Astfel că tratamentele de îngrijire pe bază de tei ajută la regenerarea țesutului și calmează ochii inflamați.

De asemenea, infuzia din ceai de tei ajută la reducerea ridurilor, calmează și relaxează tenul, fiind recomandat mai ales pentru cel uscat și obosit, mai scrie doctorulzilei.ro.

Ceaiul de tei stimuleaza transpiratia si scade temperatura corpului.

Când sunt recomandate remediile din flori de tei



Datorită mucilagiilor (polizaharidelor) din compoziție, florile de tei reduc inflamațiile căilor respiratorii, spun fitoterapeuții. Remediile precum ceaiul de tei sunt recomandate ca sedative nervoase, în cazul persoanelor care suferă de insomnii, cât și ca "medicament" expectorant, în cazul persoanelor cu bronșite. Florile de tei pot fi folosite și sub formă de băi și, pentru că au o acțiune sedativă, ele sunt recomandate și la copiii mici, potrivit doc.ro.

Teiul tratează insomnia și stresul cronic



Infuzia de flori de tei este folosită în special cu rol de calmare, deoarece reduce stresul, oboseala cronică, tratează insomnia, somnul agitat și coșmarurile. Pentru că produce somnolență, ceaiul de tei este interzis șoferilor profesioniști și chiar și ție, dacă urmează să te urci la volan după ce l-ai băut.

În general, ceaiul de tei se recomandă să fie băut seara, după cină, pentru a favoriza adormirea și un somn adânc pe toată durata nopții.

Teiul este calmant și antiinflamator



Ceaiul de tei este recomandat și persoanelor cu afecțiuni gastrice, renale sau cardiovasculare. Infuzia din flori de tei fluidizează sângele, reduce riscul apariției de cheaguri de sânge sau tromboză, curăță rinichii și ficatul, ameliorează inflamațiile și calmează durerile de la nivelul acestor organe. Pentru indigestii, se recomandă amestecul de ceai de tei, cu ceai de mentă și ceai de mușețel.

În caz de răceală, gripă sau bronșită, ceaiul de tei favorizează transpirația, eliminarea toxinelor, și reduce febra. Este folosit și pentru a se face gargară sau inhalații, calmând durerile în gât, durerile de cap sau presiunea de la nivelul sinusurilor.

Teiul scade tensiunea arterială



Componentele din tei și din frunzele și florile acestuia pot acționa ca un vasodilatator, o reacție chimică care dilată vasele de sânge și scade tensiunea arterială. Este, de asemenea, clasificată ca o plantă hipotensivă care are tilirozidă flavonoid, un compus despre care s-a demonstrat că reduce hipertensiunea.

Teiul calmează tractul digestiv



Ca orice ceai fierbinte, ceaiul de tei oferă căldură blândă și hidratare. Ceaiul îți calmează tractul digestiv, deoarece apa poate ajuta alimentele să se deplaseze prin intestine. Medicina populară promovează utilizarea ceaiului de tei în perioadele de disconfort la stomac.

Infuzia de tei, utilă și pentru înfrumusețare

Compresele cu ceai de tei cicatrizează rănile, eczemele sau urmele lăsate de acnee, reduc ridurile și cearcănele. În plus, unii specialiști susțin că teiul ar favoriza și grăbi creșterea părului, motiv pentru care se recomandă clătirea părului cu ceai de tei și masarea rădăcinilor firelor de păr de 2 ori pe săptămână, potrivit doc.ro.

CUM SE PREPARĂ CORECT CEAIUL DE TEI

Prepararea ceaiului este o artă. Trebuie să cunoști felul optim de preparare, întrucât unele plante nu se fierb.

Floarea de tei NU se fierbe! Se adaugă peste o lingură de flori de tei uscate, 200 ml apă clocotită și se lasă la infuzat 3-4 minute, atât cât ceaiul să aibe o culoare gălbuie-ruginie, după care se strecoară. Dacă florile se lasă mai mult la infuzat sau se fierb, ceaiul devine roşu-maroniu intens, și nu se mai poate bea pentru că devine toxic.

Ceaiul din flori de tei este indicat și în curele de slăbire, deoarece are efect diuretic și elimină apa reținută în exces în organism.

Cum mai pot fi preparate florile de tei

Ceaiul din flori de tei poate fi preparat dintr-o lingura de flori adaugata la 250 ml de apa clocotita. Se acopera ibricul timp de 5-10 minute, iar apoi ceaiul este strecurat. Se vor consuma 1-2 cani pe zi, indulcite cu miere sau zahar, potrivit sfatulmedicului.ro.



Infuzia din ceai de tei se prepara prin adaugarea a 25 g de flori la 250 ml de apa clocotita si 5 g de bicarbonat de sodiu. Pentru infuzia cu rol sedativ se adauga 20 g de flori la un litru de apa fierbinte. Se consuma o cana dupa masa de seara si una inainte de culcare.



Baile din frunze de tei vor fi preparate din 500 g de planta la 3 litri de apa. Baia va dura maxim 15-20 min, la o temperatura de 37 grade C.



Florile macerate de tei se vor obtine din 3 linguri de fori de tei care se vor lasa la macerat intr-un vas cu 250 ml apa rece timp de 8-10 ore, dupa care se pun la foc pana cand vor fierbe usor. Apoi se va filtra amestecul si se va lasa sa se raceasca dupa care se va mixa cu miere. Se va consuma, seara inainte de culcare, intr-o cana de ceai de tei.



Compresa din infuzie de flori de tei amestecate cu albastrele se va pastra pe pleoape timp de aproximativ 10-15 minute, inainte de culcare pentru a se reduce cearcanele de sub ochi.



Masca din flori de tei, are proprietati nutritive si tonice pentru tenul palid. Se face din 4 linguri din infuzie de flori de tei, o lingura de lapte praf si una de tarate de grau. Acestea se amesteca pana se formeaza o pasta care se tine pe fata timp de 10-15 minute. Se clateste apoi tenul cu infuzie de tei.



EFECTE ADVERSE ALE TEIULUI ȘI CEAIULUI DE TEI

Este interzis consumul ceaiului de tei femeilor gravide și copiilor sub 5 ani, persoanelor anemice – deoarece teiul împiedică absorbția de fier, cardiacilor – poate accelera ritmul cardiac și șoferilor – poate produce amețeli și somnolență.

Teiul este una dintre plantele medicinale cu efecte diferite, în funcție de cantitatea în care este administrat. De exemplu, 1-2 căni de ceai de tei băute seara te pot scăpa de insomnie, însă 3-4 căni vor acționa ca un tonic pentru sistemul nervos, având efectul opus. De asemenea, ceaiul de tei este interzis persoanelor care urmează tratamente medicamentoase, deoarece multe dintre substanțele din compoziția lui pot interacționa cu pastilele.

Teiul impiedică absorbția fierului, prin urmare este interzis pacienților cu anemie cauzată de lipsa de fier. Nici gravidele și nici acele persoane cu probleme cardiace nu au voie să bea ceai de tei, deoarece infuzia subțiază sângele și poate cauza hemoragie sau accelerarea ritmului cardiac. Discută cu medicul tău înainte de a începe administrarea oricărui tip de remediu natural, în special ceaiul de tei.