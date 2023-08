Stelele căzătoare vor putea fi admirate de pe teritoriul României, curentul înregistrând un maxim în noaptea de 12 spre 13 august, informează site-ul Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu, relatează Ziare.com.

Potrivit sursei citate, cea mai bună perioadă de observare este după miezul nopţii până dimineaţa.

Keep your eyes on the sky throughout August. You\"ll see Saturn at dusk and dawn, the Perseid meteors return, and you may even catch a "super blue moon," so-called when there are two full moons in a month.



