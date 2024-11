Deși această abordare pare tentantă pentru cei care doresc să slăbească rapid, specialiștii în nutriție trag un semnal de alarmă și recomandă prudență.

Cum funcționează dieta cu cartofi și iaurt?

În videoclipurile postate pe platforma socială, multe tinere explică cum urmează dieta bazată pe cartofi fierți și iaurt, arătând cum își pregătesc mesele de zi cu zi. De exemplu, o tânără povestește cum, dimineața, se pregătește să mănânce trei cartofi fierți și o porție de iaurt, cu speranța că va reuși să piardă 5 kilograme în trei zile. "Am fiert trei cartofi pentru azi și, cât de pornită am fost dimineață, am mers la magazin să cumpăr iaurt. Ar trebui să mă ajute să slăbesc rapid", povestește aceasta într-un videoclip care a strâns mii de vizualizări.

Cât de eficientă este dieta cu cartofi și iaurt?

Deși este o dietă low-cost și relativ ușor de urmat, dieta cu cartofi și iaurt ridică multe semne de întrebare din punct de vedere al echilibrului nutrițional. Specialiștii susțin că o astfel de dietă este mult prea restrictivă și nu furnizează organismului toate substanțele nutritive necesare funcționării optime. Cartofii, deși sunt o sursă de carbohidrați și fibre, nu oferă suficiente proteine sau grăsimi sănătoase, iar iaurtul, deși poate fi o sursă de calciu și probiotice, nu este suficient pentru a asigura o alimentație echilibrată pe termen lung.

Avertisment din partea experților: Dietele extreme pot dăuna sănătății

Nutriționiștii subliniază faptul că o dietă restrictivă, bazată pe doar două alimente, poate duce la carențe de vitamine și minerale esențiale. De asemenea, acest tip de regim alimentar poate afecta metabolismul și poate provoca un efect de yo-yo, în care pierderea rapidă în greutate este urmată de o revenire rapidă la greutatea inițială.

„Deși dietele extreme pot produce rezultate rapide, riscurile pentru sănătate sunt mari. O astfel de dietă nu asigură toți nutrienții necesari corpului și poate duce la oboseală, slăbirea sistemului imunitar sau probleme digestive. Este esențial să se consulte un specialist înainte de a începe orice regim alimentar”, afirmă nutriționiștii.

Pentru cei care vor să scape de kilogramele în plus, experții recomandă o abordare echilibrată și sustenabilă.