Cum permite sarea curatarea energetica?

Potrivit filozofiei Feng Shui, purificarea unui loc de forte si energii negative care exista este la fel de importanta precum indepartarea prafului sau curatarea acestuia.

Intr-adevar, fara sa ne dam seama, atmosfera unei case poate fi ingreunata de impresii negative. In casele noastre, uneori, povestim cele mai rele si cele mai bune experiente de viata. Feng Shui, o arta ancestrala chineza, armonizeaza energia mediului, numita chi, pentru a face loc undelor pozitive.

In urma unei zile grele sau a unui eveniment susceptibil sa atraga vibratii proaste, este necesar sa purificam energia din spatiul nostru si exista mai multe modalitati de a face acest lucru.

Cand atmosfera ti se pare grea, daca ai dificultati in a adormi dupa o serie de evenimente, foloseste sare grunjoasa pentru a purifica energia acestui mediu si a o reechilibra.

Asaza, asadar, un pahar cu sare sub calorifer, sub patul tau si in orice colt al locuintei sau al biroului tau , sarea absoarbe toate energiile daunatoare.