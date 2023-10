De ce insala femeile Berbec

Desi Berbecii sunt stabili intr-o relatie, firile lor energice pot ajunge in punctul in care sa insele din dorinta de a-si condimenta viata cu ceva nou. Berbecii sunt intotdeauna in miscare, iar daca partenerul nu poate sa tina pasul cu nativele acestei zodii, ele inclina sa isi vada de drum in continuare. De asemenea, aceste femei au nevoie de atentie si daca simt ca nu primesc cat li se cuvine, s-ar putea indrepta catre o persoana care indeplineste aceasta conditie. O femeie Berbec trebuie sa primeasca multa afectiune fizica si la pat are nevoie mereu de o noua scanteie.

Femeile Taur si infidelitatea

Taurii sunt printre cele mai stabile zodii, motiv pentru care sansele sa insele sunt foarte mici. Totusi, nativele ar putea ajunge infidele daca ar simti ca partenerul lor le insala. Ele nu iarta prea usor si nu suporta sa fie tradate, iar acesta ar fi cam singurul motiv pentru care acest semn astrologic ar calca stramb.

Infidelitatea la Gemeni

Dualitatea acestui semn le face pe native sa fie niste iubite/sotii afectuoase, insa, in acelasi timp, sa ravneasca dupa o permanenta stimulare intelectuala. Daca partenerul nu le ofera mereu o provocare mentala, femeile Gemeni ar putea sa isi indrepte atentia catre altcineva, insa, in general, sansele sunt sa se implice intr-o aventura mai degraba emotionala decat fizica. Pentru a le avea alaturi pe termen lung, iubitii lor trebuie sa le ofere in permanenta acea stimulare mentala la care ravnesc nativele.

De ce insala femeile Rac

Pline de afectiune, sensibile si devotate, nativele din Rac ajung foarte greu sa isi insele partenerul. Totusi, daca au o stima de sine prea scazuta, o aventura poate deveni un act de autovalidare pentru egoul lor. Daca femeia Rac este prea sensibila si nu se simte iubita, ar putea cauta apreciere in alta parte. Ea nu poate fi fericita decat daca primeste constant dovezi de afectiune, care sa o faca sa se simta ca cea mai importanta fiinta din lume.