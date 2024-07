Afidele ar putea fi principalul motiv pentru care ai frunze lipicioase la orhidee.

In cazul in care inca nu stii, afidele sunt acei paduchi verzi pe care ii gasim de obicei pe trandafirii din gradina si in urma carora frunzele plantelor devin lipicioase. De fapt, acele urme lipicioase sunt excrementele afidelor, care se hranesc cu seva plantei si care pot atrage furnici sau muste.

Nu uita sa verifici si suprafata inferioara a frunzelor deoarece afidele aleg acel loc pentru a depune ouale. In cazul in care orhideea ta este atacata de afide, trebuie neaparat sa aplici un tratament, deoarece planta se poate usca.

Un alt daunator care ataca orhideele in acelasi mod este musculita alba de sera.

Un tratament eficient impotriva afidelor sau ale musculitei albe este uleiul horticol sau uleiul de neem. Este un tratament natural pentru frunze lipicioase la orhidee.

O alta cauza care poate duce la frunze lipicioase la orhidee o reprezinta cantitatea prea mare de apa pe care o administram la planta. Suprafata inferioara a frunzelor devine lipicioasa deoarece planta incearca sa regleze presiunea cauzata de prea multa apa in interior.

In acest caz, o sa vezi mici bule care se formeaza pe frunze, iar acest lucru se intampla deoarece apa este eliminata din planta. Daca acest lucru se intampla la planta ta, trebuie sa stii ca nu este in mare pericol, insa ai grija cu cantitatea de apa pe care o administrezi la orhideele tale.