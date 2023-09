Crema de dovleac este perfectă pentru a fi întinsă pe sandvișuri, pentru a adăuga clătite sau prăjituri, sau o poți mânca pur și simplu cu o lingură direct din borcan! Și nu e de mirare: produsul are are mai puține calorii și are o compoziție mai bogată, potrivit Stiri Diaspora.

Ingrediente:

piure de dovleac - 1/2 cană,

pudră de cacao - 3 lingurițe,

miere - 2 lingurițe,

ulei de cocos - 2 lingurițe.

Rețeta, pas cu pas

Poți folosi piure de dovleac gata preparat sau îl poți pregăti singur. Pentru a doua variantă, se ia un dovleac, se curăță de coajă și semințe și se taie cubulețe.

Coace cubulețele de dovleac în cuptor la temperatura de 180°C timp de 10-15 minute, apoi pasează-le într-un piure.

Când piureul de dovleac s-a răcit, adaugă restul ingredientelor și amestecă totul bine. Poți folosi un blender.

Transferă compoziția obținută într-un borcan de sticlă cu capac și păstreaz-o la frigider. Poftă bună!